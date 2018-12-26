Son Dakika Haberleri: Yurtta Sulh Konseyi'ni Çıkarmak Lazım"

Yurtta Sulh Konseyi'ni Çıkarmak Lazım"

47 dakika önce

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, FETÖ ile mücadeleye yönelik olarak, "8. ayakta, siyasette ses yok. Bunun üzerine gidilmesi lazım. Yurtta Sulh Konseyi kim? Asker, bürokrat kanadı kim" dedi.

Yurtta Sulh Konseyi'ni Çıkarmak Lazım
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, FETÖ ile mücadeleye yönelik olarak, "8. ayakta, siyasette ses yok. Bunun üzerine gidilmesi lazım. Yurtta Sulh Konseyi kim? Asker, bürokrat kanadı kim" dedi. Bahçeli, MHP Genel Başkan Yardımcıları ve TBMM Grup Başkanvekilleri ile birlikte gazetecilerle buluştu ve gazetecilerin gündeme dair sorularını cevapladı. Bahçeli, Osmaniye'deki duruma ilişkin soruya, "2 AK Parti, 1 MHP milletvekili çıkardı. Ama merkezde MHP oyu fazladır. Arzuladığında AK Parti MHP aday çıkarıp yarış yapabilir. Cumhur İttifakı'nın olumlu yönünü göz önüne alarak aday göstermemeyi prensip olarak ele aldığını söyledi. Ben de arzularsanız çıkarın dedim. 3 büyükşehir dışında aday çıkarmamayı prensip edindik" yanıtını verdi. Meslek odalarındaki Türk isminin çıkarılmasına yönelik soru üzerine ise Bahçeli, "Meclise geldiğinde değerlendirir, gereğini yaparız" şeklinde konuştu. Kılıçdaroğlu'nun sokağa çağrısına yönelik olarak Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi geçtiğinden itibaren ana muhalefet diye bir parti yok. İktidarın karşısında ikinci, üçüncü parti var. Kılıçdaroğlu benim okul arkadaşım saygım var. Ama son günlerdeki tartışmadan vazgeçmesi lazım. 68 nesli bir kıvılcım ile Türkiye'yi nereye getirdi görmek lazım. Batıdaki olaylarla heveslenmemek lazım. Kar suyu kaçırmanın faydası yok. Tatile gönderse iyi olur" diye konuştu. Kaşıkçı cinayetine ilişkin soruya ise Bahçeli, "Bir devlet, toplum hayatı akışına yöntemler var ama kullandığı yöntem Türkiye ise düşünmek lazım. İktidar olayları takip etmesi anlatması önemli. Neden Türkiye'de, neden oldu? Soruların cevabını Suudi Arabistan vermeli. Faili Türkiye'ye vermeli. Suudi Arabistan'ı uzak tutmamak gerek" cevabını verdi. FETÖ operasyonlarına yönelik olarak ise Bahçeli, "FETÖ ile mücadele devam ediyor. 8. ayakta, siyasette ses yok. Bunun üzerine gidilmesi lazım. Okul, yurt, bankadan kredi çekmişlerle Türkiye'yi meşgul edenler FETÖ'nün kanıtıdır. Yurtta Sulh Konseyi kim? Asker, bürokrat kanadı kim? Bir öğrenci kredi almış, baba harçlık göndermiş, oradan başlayınca Yurtta Sulh Konseyi'ni telaffuz eden yok. Yurtta Sulh Konseyi'ni çıkarmak lazım" ifadelerini kullandı. Af konusundaki bir soruya ise Bahçeli, "Meclis'te tasarımız duruyor. Genel Başkan Yardımcımız Feti Yıldız verdi. Gündeme alınmasını bekliyoruz. Çıkmasının faydası var. 50 milletvekili çıkacak değil" karşılığını verdi. İsmet İnönü'ye ilişkin olarak da Bahçeli, " İsmet Paşa'yı kim anlatacak? Tutarlı bir liderdi. Bu tartışmalara müsaade etmemek lazım. CHP kaşımak istiyorsa, gerek yok. İnönü'yü tarih istediği yere koydu" diye konuştu. Bahçeli, Beşiktaş ile ilgili soruya ise şu yanıtı verdi: "Beşiktaş iyi gitmiyor. İkinci devreye hazırlanıyoruz. En fazla gol atanları sayıyorlar içinde bir tane Türk yok. Biz kendi sporcumuzu ne zaman yetiştirip ne zaman gol atmayı öğreteceğiz sorun bu."

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:31 Kaynak: İHA

Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Turkcell, Cepten İnternet Paylaşımı Kararında Değişikliğe Gitti Ohal İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun Görev Süresi 1 Yıl Uzatıldı

Bahçeli'den Erdoğan'a Çağrı: İstanbul Ya da Ankara'da Küresel Güçler Zirvesi Yapılmalı Yeşim Erbil, Mehmet Ali Erbil'in Darp Edildiği İddialarını Yalanladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 16:18:52. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yurtta Sulh Konseyi'ni Çıkarmak Lazım"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]