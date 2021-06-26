Yurtta YKS heyecanı... Öğrenciler içerde, veliler dışarda ter döktü - Son Dakika

Yurtta YKS heyecanı... Öğrenciler içerde, veliler dışarda ter döktü

İzmir'de YKS heyecanı: Koşarak sınava yetiştiler

İZMİR - İzmir'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu başlarken, kent genelinde 90 bin üniversite öğrencisi adayı sınav heyecanı yaşıyor. Sınav öncesinde bazı adayların ve velilerin heyecanlı olduğu görülürken, sınav saatine son anda yetişen bazı öğrenciler ise koşarak sınav salonlarına girdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından 2 milyon 592 bin 579 adayın katılımıyla düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi başladı. İzmir'de de korona virüsü tedbirleri kapsamında düzenlenen sınavın ilk oturumunda, 350 okulda 90 bin öğrenci sınava girdi. İzmir'in en köklü liselerinden İzmir Atatürk Lisesi'nde de sınav heyecanı vardı. Saat 10.15'te başlayacak sınav öncesinde okulun bahçesine gelen öğrenciler ve veliler, sınav saatini beklemeye başladı. Sınav öncesinde okulun girişine stant kuran Kızılay, öğrencilere su ikramı yaptı. Sınav öncesinde hem öğrenciler hem de velilerin heyecanlı heyecanlı olduğu görüldü. Bazı veliler çocuklarını dua okuyarak, bazıları da sarılarak sınav salonuna uğurladı. Sınav saati yaklaştıkça öğrenciler, sınav belgelerini ve kimlik kontrolü yapıldıktan sonra sınav salonlarına girmeye başladı.

"Bu senenin herkes için iyi olacağını düşünüyorum"

Öğrencilerden Yağız Güzelkan, heyecanlı olduğunu belirterek, "Bütün sene çalıştık. Güzel geçeceğini düşünüyorum. Sınav zorlayacak, bundan öncesinde LGS oldu. ÖSYM'nin nasıl soracağını gördük az çok. Zorlu bir sınav olacak ama ben bu sene başaracağımı düşünüyorum. Benim 2. senem. Çok çalıştık ve çok emek verdim. Bu senenin herkes için iyi olacağını düşünüyorum. Benim hedefim gemi mühendisi olmak. Geçen sene olmadı, bu sene deniyorum. İnşallah bu sene hedefime ulaşacağım" dedi.

Öğrencilerden Necati Duman ise sınav öncesinde görüşlerini şöyle paylaştı:

"Şu an rahatım. İnşallah güzel geçecek, çalıştık. Ben mezunum 2 sene boyunca çalıştım. Ben sınavı kazanıp İstanbul'a gitmek istiyorum. Orada ev ya da yurda geçip ailemden ayrı yaşamayı öğreneceğim. Deneyim kazanacağım."

Veliler de heyecanlı

Sınav heyecanını okul bahçesinde çocuklarını bekleyen veliler de yaşadı. Velilerden Serenat Oğuzhan ise "Oğlum duymasın; ama ben ondan daha heyecanlıyım. Hiç uyumadım desem yeridir. Hayatlarını belirleyecek bir sınav, maalesef ki öyle. Gelecekte yaşayacağı şeylerin büyük çoğunluğu bu sınava bağlı. Çocukların emeğinin karşılığını almasını dilerim. Çünkü ben kendi oğlum adına çok çalıştığını söyleyebilirim" diye konuştu.

Öte yandan sınavın başlamasına kısa bir süre kala bazı öğrenciler koşa koşa sınav salonuna giderken, bir öğrenci sınav saatini kaçırması sebebiyle sınav salonuna alınmadı.

Şanlıurfa'da YKS heyecanı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi başladı.

Şanlıurfa'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi başladı. Sınava giren öğrenciler, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında okullara alındı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Sınava gireceği okulu geç de olsa bulan öğrenciler, koşarak arama noktalarında geçerek sınıflarına ulaştı.

Yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışındakileri okul bahçesine dışına çıkardı.

Bartın'da YKS heyecanı

BARTIN - Tüm yurtta olduğu gibi Bartın'da da YKS heyecanı yaşandı. Sınav düzenlenen okul çevrelerinde yoğunluklar oluştu. Bazı adaylar sınava son dakikada yetişti. Saat 10: 00'dan sonra gelen adaylar ise sınava alınmadı. Öğrenciler kadar heyecanlı olan velilerden bazıları okul çevrelerinde Kur'an-ı Kerim okuyarak evlatları için dualar etti.

Yurt genelinde YKS heyecanı başladı. Bartın'da sınav gerçekleşen okul çevrelerinde sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk yaşandı. Sınava geç kalmak istemeyen adaylar dakikalar öncesinde polis kontrolünden geçerek sınav salonlarındaki yerlerini aldı. Bazı öğrenciler sınava yetişebilmek için koşarak kontrol noktalarına ulaştı. Saat 10: 00'da giriş çıkışların kapatıldığı sınava geç kalan adaylar ise salonlara alınmadı. Bartın'da bir aday yaklaşık 2 dakika geç kaldığı için sınava giremeden dönmek zorunda kaldı.

Adayların sınav salonunda ter döktüğü YKS'de veliler ise okul çevrelerinde heyecan içindeydi. Bazı veliler Kur'an-ı Kerim okuyarak sınavdaki evlatları için dualar etti.

Ardahan'da YKS heyecanı

ARDAHAN - Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nın birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi için öğrenciler sınava girecekleri okullara akın etti.

Ardahan Üniversitesine de çok sayıda öğrenci sınava girmek için geldi. Öğrenciler heyecanlı olduklarını ifade etti. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nde salonda ter dökerken, veliler de okul bahçelerinde çocuklarını beklemeye başladı.

Ardahan'da adaylar, saat 10.15'te başlayan YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne girmek için sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerinin yolunu tuttu. Adaylar, üzerleri arandıktan sonra salonlara alındı. Üzerlerinde madeni para veya, kağıt, peçete, anahtar gibi eşyalar bulunan adaylar, bunları kendileriyle birlikte gelen yakınlarına veya çevredeki iş yerlerine emanet olarak bıraktıktan sonra kimlikleri ve ÖSYM'nin sitesinden aldıkları sınav giriş belgeleri ile birlikte sınav salonuna alındı.

Sınava girecek olan abisine destek olmak için geldiğini söyleyen Aykut Yıldız, "Abim sınava girdi. Bizde onun kadar stresliyiz. İnşallah stres yapmaz ve güzel geçer. Sınav sonuna kadar burada bekleyip ona dua edeceğiz" dedi.

Ahlat'ta ilk defa YKS heyecanı yaşandı

BİTLİS - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından üniversite sınav merkezlerinden biri olarak belirlenen Bitlis'in Ahlat ilçesinde, ilk defa Yükseköğretim Kurumları Sınavı heyecanı yaşanıyor.

ÖSYM tarafından geçen yıl alınan kararla Bitlis il merkezi ve Tatvan'dan sonra Ahlat ilçesi de bu yıl ilk defa üniversite sınav merkezlerinden biri olarak belirlenmişti. Yeni sınav merkezlerinden biri olan Ahlat'ta sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sınav hareketliliği başladı. Ahlat ve Adilcevaz ilçesinden sabahın erken saatlerinde aileleriyle birlikte okul önlerine gelen adayların ilk sınav maratonu başladı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında öğrenciler içeriye tek tek alınırken, aileleri ise okul önünde dua ederek beklemeye başladı. YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi 10.15'te başlarken sınava giren adaylardan Mehmet Bilal Kaçan, "Bu yıl sınavın Ahlat'ta olması bizim için çok iyi oldu. Sınav heyecanı yaşıyoruz. Ama sınavın Ahlat'ta olması bizi rahatlattı. Bu konuda mutluyuz" dedi.

Bir diğer aday Ömer Erdoğan'da, "Sınavın Ahlat'ta olması bizim için daha iyi oldu. Önceden Tatvan'a gidiyorduk. Şimdi burada olması daha iyi. Sınav heyecanı var" diye konuştu.

Ahlat ilçesinde 7 merkezde yapılan sınavlara 2 bin 700 adayın girdiği belirtilirken, Adilcevaz'dan gelen bazı öğrencilerin sınav saatine yetişemedikleri için okula alınmadıkları gözlendi.

Giresun'da YKS heyecanı

Giresun'da 5 ilçede yaklaşık 13 bin öğrenci YKS sınavına girdi

GİRESUN - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na Giresun'da beş ilçede yaklaşık 13 bin öğrenci girdi.

Türkiye'nin tüm illerinde olduğu gibi Giresun'da da YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), başladı. Sabah erken saatlerde aileleriyle birlikte okul önlerine gelen adayların ilk sınav maratonu start aldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında öğrenciler içeriye tek tek alınırken, aileleri ise okul önünde bekleyişlerini sürdürüyor. Sınava son dakikalarda yetişen bazı öğrenciler, okula girmeyi başarırken, trafik sıkışıklığı nedeniyle yolda kalan bazı öğrencileri ise Yunus Polisleri motosikletle sınav yerlerine yetiştirdi.

Öte yandan edinilen bilgilere göre, Giresun'da Piraziz, Bulancak, Giresun Merkez, Keşap ve Şebinkarahisar olmak üzere beş ilçede 5 bini bu yıl liselerden mezun durumda olacak öğrenciler olmak üzere toplamda 13 bin kişi sınava girdi.