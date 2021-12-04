Yurttaki hobi kursunda yapımını öğrendiği örgü eşyalarla öğrenim masraflarını çıkarıyor - Son Dakika

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi Betül Öksüz, yurtta hobi kurslarında öğrendiği örgü eşyaları satarak öğrenim masraflarını karşılıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Samsun Kız Öğrenci Yurdunda kalan Öksüz, 2 yıl kadar önce burada düzenlenen elişi kurslarına katılarak örgü örmeyi öğrendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle okullarda öğrenime ara verilmesi üzerine memleketi Trabzon'a dönen Öksüz, öğrendiği el sanatını yapmayı sürdürerek kendini bu konuda geliştirdi.

Örgüden tavşan, kedi, köpek gibi hayvan figürleri ile çilek, kiraz, anahtarlık, telefon kılıfları gibi eşyalar yapan Öksüz önce bunları çevresinden isteyenlere verdi. Öksüz daha sonra ürünlerini sosyal medyadan da satmaya başladı.

Betül Öksüz, AA muhabirine, öğrenci yurdunda merak saldığı örgü işinde kendini geliştirdiğini söyledi.

Özellikle Kovid-19 nedeniyle okullara ara verildiği dönemde evde boş zamanlarında sürekli örgüden hayvan ve çeşitli motifler ördüğünü belirten Öksüz, "Önce yakınlarım istemeye başladı. Sonra çevremdekiler, 'Bize de yapar mısın?' diye sormaya başladı. 'Neden olmasın?' diyerek başladığım bu işi şimdi para kazanmak amacıyla sürdürüyorum." dedi.

Bir süre sonra sosyal medyada hesap açtığını, buradan da sipariş aldığını anlatan Öksüz, "Aynı zamanda burada paylaştığım ürünleri satıyorum. Bazen toplu siparişler alıyorum. Bu yıl okulumda son sınıftayım, kendi yaptığım ürünleri satarak kazandığım parayla aileme yük olmadan öğrenimimi sürdürüyorum." ifadesini kullandı.

Özellikle kadınların ve üniversite öğrencilerinin yaptığı ürünlere ilgi gösterdiğini dile getiren Öksüz, "Yaptığım ürünleri ebatlarına göre fiyatlandırıyorum. 20 ila 250 lira arasında satıyorum. Kendi okul masraflarımı çıkarıyorum. Derslerden sıkıldığım ve stres atmak için yurtta açılan kurslara katılarak öğrendiğim örgü işlerinden para kazanacağım hiç aklıma gelmezdi. İlk başlarda örgü işleri beni yorsa da bugün büyük keyif alarak yapıyorum. İyi ki böyle bir kursa katılarak böyle bir sanatla uğraşmaya başlamışım." diye konuştu.