Yurttaki karantina süreci tamamlananlar memleketlerine uğurlandı - Son Dakika

Hollanda'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülkeye dönüşleri sağlanan Türk vatandaşları, Denizli'deki karantina süreçlerinin ardından memleketlerine uğurlandı.

Hollanda'dan 22 Nisan'da Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla Türkiye'ye getirilen 349 Türk vatandaşının Pamukkale ilçesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Prof. Dr. Cevat Akşit Erkek Öğrenci Yurdu'nda karantina süreci tamamlandı.

Otobüslerle memleketlerine uğurlanan vatandaşlardan 60 yaşındaki Semir Bulut, AA muhabirine, karantinada çok iyi durumda olduklarını, evlerindeki rahatlığı kendilerine hissettiren görevlilere şükran duyduklarını anlattı.

Sinoplu Baha Kuruoğlu (65) ise karantina sürecini güzel geçirdiklerini ifade ederek, "Evimizde olan sevgiyi burada da gördük. Cumhurbaşkanımız sesimizi duydu ve anında uçak göndererek bizi el memleketinde bırakmadı. Burada ilgi mükemmel. Hollanda'da maske yok, herkes sokaklarda geziyor." diye konuştu.

Ankaralı Veysi Yapıcı ise öğrenci yurdunda otel konforunda kaldıklarını dile getirerek, "Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan ve hizmet edenlerden. Hollanda'da parklar ana baba günü gibi, herkes piknik yapıyor. Çok rahatlar. Burada güvendeyiz. Maskelerimiz ve tüm ekipmanlarımız var. Tüm ihtiyaçlarımızı gideriyorlar. Günde iki sefer muayene ediyorlar." dedi.

Bayram Doğan (49), karantina sürecini keyifli geçirdiğini belirterek, "Burada on numarayız. Hollanda'da hastaneye gidemiyorsun, doktora bile ulaşamıyorsun. Burada doktor ayağımıza kadar geliyor. Bakım sürecimiz ve günlük kontroller var. Maske dağıtıp dezenfekte ediyorlar. Yurtta 5 yıldızlı otel konforundayız. Hollanda'dan kendimizi ölümden kurtardık. Ölüm insanı her tarafta bulur. Ama o şartlar altında gurbette ölmek var bir de vatanımızda insan gibi muamele görmek var." değerlendirmesinde bulundu.