Son Dakika Haberleri: Yurttaki öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel Yurttaki öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Yurttaki öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

43 dakika önce

Malatya'da, Kredi ve Yurtlar Kurumunda (KYK) barınan öğrenciler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla yurtlardaki odaların ışıklarıyla "Barış" yazısı oluşturdu.

Malatya'da, Kredi ve Yurtlar Kurumunda (KYK) barınan öğrenciler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla yurtlardaki odaların ışıklarıyla "Barış" yazısı oluşturdu.

Battalgazi Kız Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen etkinlikte, binadaki odaların ışıklarıyla koreografi yapıldı. Odaların ışıklarıyla "Barış" yazısı oluşturan öğrenciler asker selamı eşliğinde, İstiklal Marşı ile Gündoğdu Marşı'nı okudu.

Etkinliğe katılan Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin askerlerin yanında olduklarını göstermek istediğini söyledi.

Güzel bir etkinlik olduğunu aktaran Kayhan, "Ordumuz zalimin karşısında, mazlumun ve mağdurun yanında olduğunu her zaman göstermiştir. Bugün dünya tersini söylese de biz biliyoruz ki ordumuz bu Barış Pınarı Harekatı'nda mazlumun yanında olduğunu bir kez daha ifade edecek. Öğrencilerimiz de kendi imkanlarıyla bunu ortaya koydu." şeklinde konuştu.

Kayhan'ın konuşmasının ardından öğrenciler ellerinde Türk bayraklarıyla şiirler okudu.

Yurttaki öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:08 Kaynak: AA
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