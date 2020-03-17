Yurttan ayrılan öğrenciden karantinadakiler için kolonya armağanı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yurttan ayrılan öğrenciden karantinadakiler için kolonya armağanı - Son Dakika

Yurttan ayrılan öğrenciden karantinadakiler için kolonya armağanı

6 saat önce

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tedbirleri doğrultusunda 9 Avrupa ülkesinden İstanbul'a gelecek vatandaşların 14 gün süreyle karantina/gözetim altına tutulacağı yurttan ayrılan bir öğrenci, karantinada kalacaklar için kolonya ve geçmiş olsun dileklerini ilettiği not bıraktı.

Yurttan ayrılan öğrenciden karantinadakiler için kolonya armağanı, System.String[]

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tedbirleri doğrultusunda 9 Avrupa ülkesinden İstanbul'a gelecek vatandaşların 14 gün süreyle karantina/gözetim altına tutulacağı yurttan ayrılan bir öğrenci, karantinada kalacaklar için kolonya ve geçmiş olsun dileklerini ilettiği not bıraktı.

Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'dan gelecek vatandaşlar için tahsis edilen yurtlardan biri olan KYK Fatih Sultan Mehmet Karma Öğrenci Yurdu dezenfekte edildi.

Ekipler tarafından 6 bloklu tüm yurt tekrar dezenfekte edilirken, odalara havlu, terlik, diş macunu, diş fırçası, sabun ve çöp poşeti bırakıldı.

Toplam bin 72 odası bulunan yurda yerleştirilecek vatandaşlar için her türlü önlem alınırken, karantinadakilerin her gün doktor kontrolünden geçecekleri belirtildi.

Yurttan ayrılan öğrenciden kolonya ve not

Öğrencilerin geçici olarak diğer KYK yurtlarına yerleştirilmesinin ardından ekipler, odalarda yaptıkları temizlik sırasında açık bir dolapta kolonya, deodorant ve bir not buldu.

Karantinaya alınacak vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten bir öğrenci notunda, "Buradan inşallah hayırlı haberlerle ayrılırsınız. Kolonya ikramımız olsun. Duanıza talibiz, Allah'a emanet olun. Buzdolabımız biraz pis. Biz de yeni gelmiştik odaya, kusura bakmayın, selametle." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı, İstanbul, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meslek liseleri koronavirüs sonrası dezenfektanın ardından maske üretimine de başlayacak
Denizli Valisi Karahan, umreden dönen 2 kişide koronavirüs şüphesi olduğunu açıkladı Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar Erdoğan'ın Başdanışmanı Saraçoğlu, koronavirüse karşı koruyan sebzeleri anlattı
Rusya'da futbola koronavirüs ertelemesi! 10 Nisan'a kadar askıya alındı Rusya'da futbola koronavirüs ertelemesi! 10 Nisan'a kadar askıya alındı         
14:42
Meclis Başkanı açıkladı: Yurt dışından gelen 31 milletvekili karantina altında Meclis Başkanı açıkladı: Yurt dışından gelen 31 milletvekili karantina altında         
14:16
Garanti bankası ATM'lerden para çekme limitini 5 bin liraya çıkardı Garanti bankası ATM'lerden para çekme limitini 5 bin liraya çıkardı         
13:50
Son dakika: Koronavirüs salgını, Dünya Sağlık Örgütü'ne de bulaştı Son dakika: Koronavirüs salgını, Dünya Sağlık Örgütü'ne de bulaştı         
13:37
Koronavirüs nedeniyle Lübnan'da olağanüstü hal ilan edildi Koronavirüs nedeniyle Lübnan'da olağanüstü hal ilan edildi         
12:36
Beşiktaş, Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou'nun, koronavirüs tedirginliği nedeniyle antrenmana çıkmak istemediği iddialarını yalanladı Beşiktaş, Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou'nun, koronavirüs tedirginliği nedeniyle antrenmana çıkmak istemediği iddialarını yalanladı         
11:27
Okulların kapalı kalma durumu uzayacak mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı Okulların kapalı kalma durumu uzayacak mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı         
10:58
Model Chloe Loughnan, koronavirüs nedeniyle İtalya'da mahsur kaldı Model Chloe Loughnan, koronavirüs nedeniyle İtalya'da mahsur kaldı         
10:43
FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı tutuklandı FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı tutuklandı         
10:24
Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti         
10:15
Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi         
09:52
Bu markette eldiven takmayana ekmek satılmıyor Bu markette eldiven takmayana ekmek satılmıyor         
09:17
Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı         
08:36
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi         
08:05
Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü         
07:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 22:19:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yurttan ayrılan öğrenciden karantinadakiler için kolonya armağanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]