Yurttan Ezgiler" Konseri Büyük Beğeni Topladı
1 saat önce
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Türk Halk Müziği Araştırma Uygulama Topluluğu tarafından "Yurttan Ezgiler" konseri dinleyicilerden büyük beğeni topladı.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Türk Halk Müziği Araştırma Uygulama Topluluğu tarafından "Yurttan Ezgiler" konseri dinleyicilerden büyük beğeni topladı. Sezai Karakoç
Kültür Merkezinde gerçekleşen, katılımın oldukça yoğun olduğu konsere, Zonguldak Belediye Başkan Yardımcısı Erol Yılmaz
, akademik-idari personel ve öğrenciler katıldı. Öğr. Gör. Cem Dertsiz yönetimindeki halk müziği topluluğunun seslendirdiği, dinleyicilerin de eşlik ettiği farklı yörelere ait türküler, katılımcılardan tam not aldı. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:27 Kaynak: İHA
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