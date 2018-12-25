Son Dakika Haberleri: Yurttan Ezgiler" Konseri Büyük Beğeni Topladı

Yurttan Ezgiler" Konseri Büyük Beğeni Topladı

1 saat önce

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Türk Halk Müziği Araştırma Uygulama Topluluğu tarafından "Yurttan Ezgiler" konseri dinleyicilerden büyük beğeni topladı.

Yurttan Ezgiler
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Türk Halk Müziği Araştırma Uygulama Topluluğu tarafından "Yurttan Ezgiler" konseri dinleyicilerden büyük beğeni topladı.

Sezai Karakoç Kültür Merkezinde gerçekleşen, katılımın oldukça yoğun olduğu konsere, Zonguldak Belediye Başkan Yardımcısı Erol Yılmaz, akademik-idari personel ve öğrenciler katıldı. Öğr. Gör. Cem Dertsiz yönetimindeki halk müziği topluluğunun seslendirdiği, dinleyicilerin de eşlik ettiği farklı yörelere ait türküler, katılımcılardan tam not aldı. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:27 Kaynak: İHA

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Güncel
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