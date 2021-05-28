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Yurttan firar eden Afganistanlı 3 çocuk, yakalandı - Son Dakika

Yurttan firar eden Afganistanlı 3 çocuk, yakalandı

28.05.2021 13:25
Yurttan firar eden Afganistanlı 3 çocuk, yakalandı, System.String[]

ELAZIĞ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün çocuk yurdundan firar ettikleri belirlenen Afganistan uyruklu 16 yaşındaki 3 kişi, Osmaniye'de polis uygulama noktasında yakalandı.

ELAZIĞ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün çocuk yurdundan firar ettikleri belirlenen Afganistan uyruklu 16 yaşındaki 3 kişi, Osmaniye'de polis uygulama noktasında yakalandı. 3 Afgan'ı para karşılığında İstanbul'a götürmek için yola çıkan taksi şoförü S.Ç. (56) hakkında göçmen kaçakçılığı suçunda adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince E-90 Otoyolu üzerindeki uygulama noktasında, yabancı uyruklu kişilere yönelik çalışma yapıldı. Kontrollerde, S.Ç.'nin kullandığı takside refakatsiz, yaşı küçük Afganistan uyruklu 3 kişinin resmi makamlarca verilen kimlik belgesi olmadığı, Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yaptıkları anlaşıldı.

Tercüman aracılığıyla yapılan görüşmede, Afganistan uyruklu 3 çocuğun, Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı çocuk yurdundan firar ettikleri tespit edildi. Afgan çocuklar, İl Göç İdaresi'ndeki Refakatsiz Düzensiz Göçmen İşlemleri kapsamında Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Kabul Birimi'ne teslim edildi. İran üzerinden yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri belirlenen çocukların Elazığ'da yakalandıktan sonra ülkelerine geri gönderilme işlemi gerçekleşene kadar çocuk yurdunda bekletildikleri öğrenildi.

Çocukları para karşılığında İstanbul'a götürmek isteyen taksi şoförü S.Ç. gözaltına alınarak, hakkında göçmen kaçakçılığı suçunda adli işlem yapıldı.


Yurttan firar eden Afganistanlı 3 çocuk, yakalandı
Yurttan firar eden Afganistanlı 3 çocuk, yakalandı

Afganistan, Osmaniye, Elazığ, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yurttan firar eden Afganistanlı 3 çocuk, yakalandı - Son Dakika


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