Son dakika genel: Yurttan kaçanlar Taksim Meydanı'nda yakalandı - Son Dakika

Yurttan kaçanlar Taksim Meydanı'nda yakalandı

İSTANBUL - Taksim'de denetleme yapan polis ekipleri, kısıtlamaya rağmen sokağa çıkanlara ceza kesti. Yetiştirme yurdundan kaçan çocuklar ise Taksim Meydan'da yakalanarak ekipler tarafından tekrar yurda götürüldü.

Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında ülke genelinde devam eden sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte polis ekipleri cadde ve sokaklarda denetimlerini sıklaştırdı. Bugün Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde denetim yapan polis ekipleri yetiştirme yurdundan kaçan çocukları yakalanıp tekrar yurda götürdü. Öte yandan kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan kadına 3 bin 150 TL ceza yazdı. İstiklal Caddesi'ne sigara içerek giremeye çalışan turiste ise 900 TL ceza kesildi.