Yurttan kaçtıkları iddia edilen kızlar pastaneden yardım istedi - Son Dakika

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan yetiştirme yurdundan kaçtıkları iddia edilen 3 kız çocuğu, Pamukova ilçesindeki bir pastaneden yardım istediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri çocukları bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Edinilen bilgilere göre, Arifiye ilçesinde bulunan kız yetiştirme yurdunda kavga ettikten sonra yurttan kaçtıkları iddia edilen 3 kız çocuğu son olarak Pamukova ilçesinde görüldü. İlçede bulunan bir pastaneye giderek oradaki kadından telefonunu alan kız çocukları yakınlarına durumu haber verdi. O anlar ise iş yerinde bulunan güvenli kamerasına saniye saniye yansıdı. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, çocukları bulabilmek için ilçede geniş çaplı çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; 3 çocuğun endişeli bir şekilde içeri gelmesi ve daha sonrasında pastanede bulunan kadından telefonunu istediği anlar yer aldı. Kadının, çocuklara yiyecek verdiği anlar da görüntülere yansıdı.

(Burak Can Tokyürek/İHA)