Yurttan Kar Manzaraları
2 saat önce
Soğuk hava yurtta etkisini sürdürüyor.
Soğuk hava yurtta etkisini sürdürüyor. Kar
yağışından dolayı sıkıntı yaşayan vatandaşların yardımına ekipler yetişti.112 Acil ambulans helikopteri, elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan bir vatandaşı, elverişsiz hava şartlarına rağmen karla kaplı köyünden alarak hastaneye kaldırdı. Yaralı, Ondokuz Mayıs Üniversitesinde tedavi altına alındı.Yoğun kar yağışının ardından yolların kapandığı Bingöl
'de 2 gün önce doğum yaptığı öğrenilen anne rahatsızlanınca devreye UMKE ekipleri girdi. 3,5 saat süren zorlu mücadelede anne ve bebeğine ulaşılarak hastaneye kaldırıldı. Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle eğitim öğretime bazı illerde 1 gün süreyle ara verildi. Bu iller ise şöyle:
" Niğde
, Aksaray
, Ordu
, Mardin
, Kahramanmaraş
, Nevşehir
, Adıyaman
, Van
, Trabzon
, Siirt
, Kars
, Ağrı
, Şırnak
, Elazığ
, Bingöl" Adana
'da ise kar yağışının durmasıyla birlikte hava sıcaklığı daha da düştü. Araç
termometleri sıfırın altında 24 dereceyi gösterdi. Bursa İnegöl
'de uzun yıllar sonra soğuk hava etkili oldu. Kültür Parkındaki havuz buz tuttu.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:56 Kaynak: İHA
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