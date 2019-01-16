Yurttan Kış Manzaraları

Soğuk havalar neredeyse tüm yurdu etkisi altına almış durumda.

Soğuk havalar neredeyse tüm yurdu etkisi altına almış durumda. Erzurum'da gece saatlerinde tipi etkili oldu. Yüksek kesimlerde birçok güzergah ulaşıma kapandı. Erzurum-Bingöl karayolunda da çok sayıda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Vatandaşların mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye yardım ekipleri ulaştı. Aralarında hamile kadınların da bulunduğu 30'a yakın kişi kurtarılarak Çat Bakımevine ulaştırıldı.



Yaz mevsiminde sıcaklığın çok yüksek olduğu Adana da kar altında. Tufanbeyli ilçesinde merkezinde kar kalınlığı 1.5 metreye ulaşırken, yollar da kapandı.



(İHA)

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