Yurttan Kış Manzaraları

Yoğun kar yağışı yurdun büyük bir bölümünde sürüyor.

Yoğun kar yağışı yurdun büyük bir bölümünde sürüyor.



Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle evinde mahsur kalan 27 yaşındaki Semra Yılmaz doğum sancısı çekince yardıma çağrılan ekipler seferber oldu. Sağlık ekipleri kar nedeniyle kapanan yolda İl Özel İdaresinden yardım istedi. Ekipler iş makineleriyle karla kaplı yolda yaklaşık 2 saat kar temizleme çalışması yaptı ve hamile kadına ulaşıldı. Tercan Devlet Hastanesine kaldırılan kadın burada sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdi.



Sivas'ın Gürün ilçesi Yaylacık köyünde rahatsızlanan yüksek tansiyon hastası vatandaşa, karın yolları kapatması nedeniyle 8 saatlik mücadele sonucunda ulaşıldı. 112 ekipleri tarafından alınan hasta Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Hakkari'de ise akşam saatlerinde etkili olan kar ve fırtına, yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi.



(İHA)

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