Son Dakika Haberleri: Yurttan Kış Manzaraları

Yurttan Kış Manzaraları

4 dakika önce

Doğu ve Güneydoğu illerinde kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.

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Doğu ve Güneydoğu illerinde kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün gece başlayan ve aralıksız yağan kar, hayatı olumsuz etkiledi. Enerji hatlarının üzerine ağaç dallarının düşmesiyle Esentepe Mahallesi karanlıkta kaldı. Yardımlarına ise VEDAŞ ekipleri yetişti. Ekipler zorlu şartlara rağmen problemi çözerek mahalleyi yeniden elektriğe kavuşturdu.

Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen ortaya seyirlik manzaralar da çıktı. İlçede kar kalınlığı 15 santimetreyi bulurken, yüksek kesimlerde ise 3 metreyi aştı. Karla mücadele ekipleri, yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Yağışın ise Cuma gününe kadar devam

SARIKAMIŞ

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yoğun kar yağışıyla birlikte görüş mesafesi 15 metreye düştü. Sürücüler zor anlar yaşadı. Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

BİTLİS

Bitlis'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı her yer bembeyaz oldu. Kentte okullar 1 gün süre ile tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada engelli ve hamilelerin de idari izinli olacağı belirtildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:41 Kaynak: İHA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
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