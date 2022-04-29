Yurttaşın Yoksulluk Tanımı: "Hırsızlık Arttı, 100 Liralık Kablo İçin Belediyeyi 5 Bin Lira Zarara Sokuyor" - Son Dakika
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Yurttaşın Yoksulluk Tanımı: "Hırsızlık Arttı, 100 Liralık Kablo İçin Belediyeyi 5 Bin Lira Zarara Sokuyor"

29.04.2022 16:52

Aydınlı bir yurttaş, CHP milletvekili Hüseyin Yıldız’a sorunlarını anlatırken, yoksulluk yüzünden hırsızlığın arttığını belirterek, “Arazide bizim su motorlarını, dalgıçları. Geçen gün bizim kabloları çalmışlar. Adam 100 liralık kablo için belediyeyi 5 bin liralık zarara sokuyor” dedi.

Aydınlı bir yurttaş, CHP milletvekili Hüseyin Yıldız'a sorunlarını anlatırken, yoksulluk yüzünden hırsızlığın arttığını belirterek, "Arazide bizim su motorlarını, dalgıçları. Geçen gün bizim kabloları çalmışlar. Adam 100 liralık kablo için belediyeyi 5 bin liralık zarara sokuyor" dedi.

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Aydın'ın İncirliova ilçesine bağlı Acarlar Mahallesi'nde yurttaşların sorunları dinledi.

Toptancı halinde, sırtında çocuğunu taşıyan bir yurttaş Yıldız'a "Hayat pahalı, geçinmesi zor. 100 lira yakıyordu Kuşadası'na şimdi 500 lira yakıyor" dedi. Yurttaşlar pazara gidip kimsenin alışveriş yapamadığını ifade ettiler.

Esnaf ise Yıldız'a durumlarını şöyle açıkladı:

"Berbat, vergiler yüksek. Mazot yüksek. Geçen sene 3 bin liraya gelen araba bu sene 10 bin liraya geliyor. Sadece nakliye parası. Vergiler çok yüksek. Burada yüzde 90'ı vergilerini ödeyemiyor. Birkaç müşterim de battı bu konudan. İki dükkanı vardı adamın. Geçen pandemiden önce çok iyiydi durumu. Adamın esamesi yok şu anda."

Bir başka esnaf ise Adana'dan ürünlerin Aydın'a 25 bin lira mazot ile geldiğini açıkladı.

Yıldız, yurttaşların uyuşturucu kullanımından şikayeti üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu eleştirdi. "Adam bir telefon açıyor, baronu serbest bırakıyor" diyen Yıldız'a bir yurttaş, "Dağda PKK yok, şehirde PKK. Bunun geliri nereye gidiyor vekilim. Bu maddeyi kim satıyor, kimler satıyor" diye yanıt verdi.

Başka bir yurttaş ise yoksulluk yüzünden hırsızlığın arttığını aktararak, "Arazide bizim su motorlarını, dalgıçları. Geçen gün bizim kabloları çalmışlar. Adam 100 liralık kablo için belediyeyi 5 bin liralık zarara sokuyor" diye konuştu.

Yurttaşın Yoksulluk Tanımı: Hırsızlık Arttı, 100 Liralık Kablo İçin Belediyeyi 5 Bin Lira Zarara Sokuyor
Yurttaşın Yoksulluk Tanımı: Hırsızlık Arttı, 100 Liralık Kablo İçin Belediyeyi 5 Bin Lira Zarara Sokuyor
Yurttaşın Yoksulluk Tanımı: Hırsızlık Arttı, 100 Liralık Kablo İçin Belediyeyi 5 Bin Lira Zarara Sokuyor
Yurttaşın Yoksulluk Tanımı: Hırsızlık Arttı, 100 Liralık Kablo İçin Belediyeyi 5 Bin Lira Zarara Sokuyor

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Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Yoksulluk, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Yurttaşın Yoksulluk Tanımı: 'Hırsızlık Arttı, 100 Liralık Kablo İçin Belediyeyi 5 Bin Lira Zarara Sokuyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yurttaşın Yoksulluk Tanımı: "Hırsızlık Arttı, 100 Liralık Kablo İçin Belediyeyi 5 Bin Lira Zarara Sokuyor" - Son Dakika
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