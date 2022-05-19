Yurttaşlar 19 Mayıs'ta Anıtkabir'e Koştu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Özlemle Andı - Son Dakika
Üye Girişi

Yurttaşlar 19 Mayıs'ta Anıtkabir'e Koştu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Özlemle Andı

19.05.2022 16:41

Genci, yaşlısı, kadını, erkeği binlerce yurttaş, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda Ata’nın huzuruna koştu. Anıtkabir her 19 Mayıs olduğu gibi yurttaşların akınına uğradı. Anka Haber Ajansı’na konuşan gençler Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e özlemlerini ve sevgilerini anlattı. Bir genç, “Gençlere özellikle ülkeyi emanet emesi, bu ülkenin bize emanet olması bunun farkında olmamız çok önemli” diye konuştu.

HABER: BURCU KAHRİMAN-KAMERA: AZİZ METİN TURAN

Genci, yaşlısı, kadını, erkeği binlerce yurttaş, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ata'nın huzuruna koştu. Anıtkabir her 19 Mayıs olduğu gibi yurttaşların akınına uğradı. Anka Haber Ajansı'na konuşan gençler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e özlemlerini ve sevgilerini anlattı. Bir genç, "Gençlere özellikle ülkeyi emanet emesi, bu ülkenin bize emanet olması bunun farkında olmamız çok önemli" diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, bugün sabahın erken saatlerinden itibaren gençlerle doldu taştı. Pandemi dolayısıyla 2 yılı aşkın süredir devam eden maske yasağının sona ermesiyle gençler de Anıtkabir'i maske olmadan ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadı.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençler Anıtkabir'e gelerek Atasına minnetlerini sundu.

Anka Haber Ajansına konuşan bir genç, "Bence bugün çok güzel bir gün. Atamızın bize çok güzel bir mirası. Dünyada tek benzeri olmayan bir şey. Atamız zaten tek. Burada olsaydı demek isterdim ama atamızın bir sözü var. Benim burada olmamı istiyorsanız 'vay halinize' diye. Bunu demek istemiyorum ama bize bıraktığı bu hayat çok güzel. Gençlere özellikle ülkeyi emanet emesi, bu ülkenin bize emanet olması bunun farkında olmamız çok önemli" dedi.

Başka bir genç, "19 Mayıs bizim bayramımız. Tüm Ankara'ya sesleniyorum buradan Anıtkabir'e gelsinler. Burayı görsünler. Atamın huzuruna gelsinler. Çok mutluyuz. Maske yasağı kalktı, artık bıkmıştık maske yasaklarından. Buraya gelmekte çok büyük bize onur oldu" diye konuştu.

Etiyopyalı üniversite öğrencisi, Atatürk hakkındaki duygularını şöyle anlattı:

"Mustafa kemal Atatürk'ü tanıyorum. Türk insanları ve ülke için çok şey yaptı. Onun yerini gezmek için geldim. Türk insanları ne kadar ülkeyi seviyorlar onu gördüm."

Bir genç ise "Milli bağımsızlığımızın çok önemli bir günü benim için. Atatürk'ün gençlere hediye ettiği ve spor, sağlık alanında, değer verdiği bir gün. Bizim için çok değerli gençler için özellikle" sözleriyle duygularını ifade etti.

Bir genç de "Buraya gelmek cidden güzel bir duygu. Çünkü Atamızın olduğu yer. Bize armağan ettiği bir gün bugün. İnsanların bazıları bunu anlamıyor, cidden yani onları ben de anlamıyorum. Burayı anlatmakla görmek çok ayrı bir şey" şeklinde konuştu.

Yurttaşlar 19 Mayıs'ta Anıtkabir'e Koştu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Özlemle Andı
Yurttaşlar 19 Mayıs'ta Anıtkabir'e Koştu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Özlemle Andı
Yurttaşlar 19 Mayıs'ta Anıtkabir'e Koştu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Özlemle Andı
Yurttaşlar 19 Mayıs'ta Anıtkabir'e Koştu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Özlemle Andı

YORUMLAR
500
Gaziantep'te spor alt yapısına katkı sağlayacak protokol imzalandı Gaziantep'te spor alt yapısına katkı sağlayacak protokol imzalandı 19 Mayıs koşusunda öğrenciler zor anlar yaşadı 19 Mayıs koşusunda öğrenciler zor anlar yaşadı
Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, Togo Cumhuriyeti, Anıtkabir, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yurttaşlar 19 Mayıs'ta Anıtkabir'e Koştu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Özlemle Andı - Son Dakika


Son Dakika
16:42 Zelenski'den Vışıvanka Günü'ne özel kostüm: Savaşın başından beri giydiği tişörtünü çıkardı, gömlek giydi
16:40 Survivor All Star'da ikiz kardeşi elenen Sema'dan intikam yemini: Burunlarından fitil fitil getireceğim!
16:39 Finlandiya Başbakanı Marin'den "Türkiye ile masaya oturmalıyız" mesajı
16:28 Feci ölüm: Oturduğu mermer kırılınca kafa üstü 3 metre aşağıya düştü
16:11 Tanju Özcan'ın 'nefret ve ayrımcılık' içeren ilanları kaldırıldı! Özcan'dan "Alın beni hapse atın" tepkisi
16:02 Cüneyt Çakır, Dünya Kupası'nda yok
15:49 Cannes Film Festivali'ne Meryem Uzerli'nin özel tasarım kıyafeti damga vurdu
15:47 Kadıköy'deki 19 Mayıs töreninde CHP'li parti üyesine saldırı düzenlendi! Burnu kırılan CHP'liye saldıranların MHP'li olduğu öne sürüldü
15:39 Edirne'de düğüne gelip para ve alkol isteyen grup kavga çıkardı: 5 kişi yaralandı
15:36 Arınç, 19 Mayıs'ta gençlere vurgu yaptı: Gençlerin hem bugüne hem de geleceğe güvenle bakamamasının ardında yatan en temel neden işsizliktir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 16:55:20. #1.12#
SON DAKİKA: Yurttaşlar 19 Mayıs'ta Anıtkabir'e Koştu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Özlemle Andı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement