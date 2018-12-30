Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay
, Ordu
Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'nı (SMMMO) ziyaret ederek, 2018 yılı son oda toplantısına katıldı.
Toplantıda konuşan Günay, seçkin bir meslek kuruluşunda bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.
Konuşmasında vergi meselesinin Türkiye
'de yurttaşlığın temeli olduğuna dikkati çeken Günay, "Ama bizler bunun kıymetini, değerini, önemini yeteri kadar anlamadık. Vergilenmiş kazanç kutsaldır. Vergi veren insan da yurttaştır. Yurttaşlık bilincinin temelinde vergi vermek yatıyor." dedi.
"Bu devletin çarkı vergiyle dönüyor. Vergi bilincini ne kadar geliştirirseniz bu ülkemiz için çok önemlidir" diyen Günay, "Ülkemizde mükellef sayısı artmıyor. Vergi verme bilinci gelişmemişse hesap da soramazsınız. Kamuda şeffaflaşma, hesap verebilirlik konularının gelişmesi vergi verme bilincinin gelişmesine bağlıdır." diye konuştu.
Günay, sözlerine şöyle devam etti:
"Bazı uyuşmazlıklarda sadece avukatların arabuluculuk yapması makul karşılanabilir ama ticari işlerdeki uyuşmazlıklarda avukat yargıya müracaat etse hem avukat hem hakim bunu hesap bilirkişi olarak mali müşavire götürmek zorunda kalıyor. Bir şirketin mal varlığı durumları, defter kayıtları, iddia edilen borç alacak hususların dayanaklarının tespiti tamamen mali müşavirin meslek konusudur. Mali müşavirin bilirkişiliğine başvurmadan ticari davalarda karar veremiyorsanız konunun uzmanları onlardır. Ticari uyuşmazlıklarda mali müşavirlerin arabuluculuk yapması olması gereken doğru bir durumdur. Mecliste sadece avukatların sayısal üstünlüğü ile bu işler mali müşavirlere verilmiyorsa bu doğru bir yaklaşım değildir."
Ordu SMMMO Başkanı Bahadır Baş ise, Günay'ı ağırlamaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, "Ordu Mali Müşavirler Odası'nın 375 üyesi, 50 stajyeri, bürolarda çalışanlarımız ile birlikte Ordu'da dört bin kişilik bir aileyiz. Türkiye'de 110 bin mali müşavir olarak bütçedeki 611 milyar vergi gelirlerinin tarh ve tahakkukunu bizler yapıyoruz." dedi.
Dünya'da olduğu gibi mali müşavirlerin de arabuluculuk yapmasını talep ettiklerinin altını çizen Baş, "Ülkemizde arabuluculuk sadece avukatlar tarafından yapılabilmektedir. Bu anlamda dünyada bu yöntemi seçen tek ülke biziz. Dünya uygulamalarına baktığımızda her meslek grubu arabuluculuk yapabiliyor. Bizler hem TÜRMOB hemde odalar olarak mali müşavirlere olarak arabuluculuk yapma hakkının verilmesini talep ediyoruz." açıklamasında bulundu.