Son Dakika Haberleri: Yurttaşlık geliri: Türkiye için hayal mi, gerçek mi?
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Yurttaşlık geliri: Türkiye için hayal mi, gerçek mi?

3 saat önce

Batılı ülkelerde son dönemde yoğun şekilde tartışılan Yurttaşlık Geliri uygulaması Türkiye için ne kadar gerçekçi?

Yurttaşlık geliri: Türkiye için hayal mi, gerçek mi?, System.String[]
Batılı ülkeler "yurttaşlık geliri" uygulamasını giderek daha fazla tartışırken Türkiye'de bu uygulamanın yoksullukla mücadelede ne denli etkili olabileceği merak konusu.

İngiltere'de İşçi Partisi'nin hararetle savunduğu bu sosyal politika uygulaması, Finlandiya'da 2017-2018 yılları arasında rastgele seçilen 2000 işsiz vatandaşa aylık 560 Euro verilerek uygulandı ancak sonra durduruldu.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 08:53 
Türkiye, Dünya
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