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YÜRÜDÜĞÜ KALDIRIM ÇÖKTÜ, AÇILAN ÇUKURA DÜŞTÜ - Son Dakika

YÜRÜDÜĞÜ KALDIRIM ÇÖKTÜ, AÇILAN ÇUKURA DÜŞTÜ

04.02.2022 02:02

ELAZIĞ'da S.D. isimli kişi, yürüdüğü kaldırımın çökmesi sonucu oluşan çukura düştü.

ELAZIĞ'da S.D. isimli kişi, yürüdüğü kaldırımın çökmesi sonucu oluşan çukura düştü. Yaralanan S.D., ekiplerce kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece saatlerinde Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. S.D. isimli kişi, kaldırımda yürüdüğü sırada çökme meydana geldi. Oluşan çukura düşen S.D.'yi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları çalışma ile S.D.'yi düştüğü çukurdan çıkardı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan S.D.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YÜRÜDÜĞÜ KALDIRIM ÇÖKTÜ, AÇILAN ÇUKURA DÜŞTÜ
YÜRÜDÜĞÜ KALDIRIM ÇÖKTÜ, AÇILAN ÇUKURA DÜŞTÜ
YÜRÜDÜĞÜ KALDIRIM ÇÖKTÜ, AÇILAN ÇUKURA DÜŞTÜ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YÜRÜDÜĞÜ KALDIRIM ÇÖKTÜ, AÇILAN ÇUKURA DÜŞTÜ - Son Dakika


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