Yürüme engelini havuzda attığı kulaçlarla aştı

Ağrı'da, serebral palsili 9 yaşındaki Muhammet Tursun, katıldığı yüzme kursu sayesinde yürümeye başladı.

ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'da, serebral palsili 9 yaşındaki Muhammet Tursun, katıldığı yüzme kursu sayesinde yürümeye başladı.

Kent merkezine bağlı Fırat Mahallesi'nde yaşayan Yılmaz ve Yeter Tursun çiftinin 4 çocuğundan en büyüğü olan 9 yaşındaki Muhammet, serebral palsi hastalığını yenmek için yıllarca mücadele etti.

Doğuştan gelen, duruşu, hareketleri etkileyen bir fiziksel engellilik türü olan serebral palsi nedeniyle yürüme ve konuşma yetisi olmayan Tursun, tedavisi için ailesi tarafından Türkiye'nin farklı illerinde birçok hastaneye götürülmesine rağmen bir gelişme gösteremedi.

Sosyal medyadan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde (AİÇÜ) engellilere yönelik yüzme eğitimi verildiğini öğrenen küçük Muhammet'i, ailesi bu yüzme kursuna kayıt yaptırdı. Muhammet üç ay önce yüzme eğitimi almaya başladı.

AİÇÜ Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Baykal Karataş ve beden eğitimi öğrencilerinden yüzme eğitimi alan Muhammet, kurs sayesinde kaslarının gelişmesiyle ilk adımlarını atıyor.

Hocalarının özel ilgi gösterdiği ve giderek daha çok yüzen Muhammet'in, 3 ay gibi kısa bir sürede yürümeye başlaması büyük sevinç yarattı.

Yavaş adımlarla yürümeye başlayan Muhammet, başta ailesi olmak üzere hocalarını sevince boğdu.

"İlk kez bu hafta yürümeye başladı"

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 yıldır üniversitelerinde "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" sloganıyla açtıkları kursla 2 bine yakın öğrencinin yüzme öğrendiğini söyledi.

Yaz tatilinin gelmesiyle Ağrı'daki öğrencilerin tamamını yüzme öğrenmeye davet eden Karabulut, şöyle konuştu:

"Bu yıl engelsiz üniversitelerden biri seçildik. Bu konuda ciddi bir başarı elde ettik. Bu anlayışımızın bir parçası olarak da özellikle zihinsel ve bedensel engelli çocuklarımızın yüzme öğrenmelerine ve hayata bağlanmalarına çok önem verdiğimizi arkadaşlarla konuştuk. Bu çerçevede bir yıldan fazladır birçok bedensel ve mental anlamda engelli olan kardeşlerimize yüzme öğrettik. Muhammet kardeşimiz yürüyemezken yüzme eğitimi aldı. İlk kez bu hafta yürümeye başladı ve bu bizim en büyük sevincimiz. Bizim için önemli olan çocuklarımızın hayata bağlılıklarının artması."

-"Muhammet 3 ayda çok yol katetti"

Küçük Muhammet'e yüzme eğitimi veren öğretim görevlisi Baykal Karataş ise engelli olan çocukların bu engelleri aşabilmeleri için onların yanında olduklarını ve yardımcı olmaya çalıştıklarını anlattı.

Yüzme ile Muhammet'in hayatının değiştiğini, ileriki süreçlerde konuşabileceğine ve onun yüzmede şampiyonluklar elde edebileceğine inandığını aktaran Karataş, "Onun iyileşmesi için babasının çabasını görünce biz de Muhammet'i yüzdürmeye başlayalım dedik. Muhammet 3 ayda çok yol katetti. Muhammet'te istek var. Konuşmada sıkıntı yaşıyor ama biz ne dersek onu anlayabiliyor. Kendini ifade etmek için bazı hareketler yapabiliyor." diye konuştu.

-"Oğlumun eski haliyle şimdiki arasında çok fark var"

Küçük Muhammet'in babası Yılmaz Tursun da yaşadıkları mutluluğun tarifsiz olduğunu dile getirdi.

Oğlunun aşama aşama iyileşeceğine inandığını söyleyen Tursun, şunları kaydetti:

"Şu an çok mutluyuz, Baykal ve Ahmet hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Oğlumun eski haliyle şimdiki arasında çok fark var. Eskiden bu kadar sosyal değildi, sosyal ortamlara giremiyordu. İçine kapanıktı ve hocaları sayesinde yüzmeyi öğrenmesinden dolayı artık rahatlıkla gezebiliyor. Hiç yürüyemiyordu, çok şükür yürümeyi öğrendi ve inşallah daha da iyi olacak."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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