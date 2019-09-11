Son Dakika Haberleri: Yürüme engelli adam darp edilmiş halde bulundu
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Yürüme engelli adam darp edilmiş halde bulundu

1 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde darp edilmiş halde yaralı bulunan yürüme engelli yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde darp edilmiş halde yaralı bulunan yürüme engelli yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.


İddiaya göre, Hacıevhat Mahallesi Ok Meydanı Sokak'ta ikamet eden 71 yaşındaki H.Ç. evinin önünde darp edilmiş halde yaralı bulundu. Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı vatandaş, tedavi altına alındı. Olayla ilgili bir kişi, polis tarafından gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:11 Kaynak: İHA
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