Yürüme engelli Ali usta, hayalini kurduğu ayakkabıları başkalarına giydiriyor - MUĞLA - Son Dakika

Muğla'nın Ortaca ilçesinde yürüme engelli 60 yaşındaki Ali Yukarlı, bir hayalle başladığı ayakkabı tamirciliği ve sandalet üretimini 47 yıldır yapıyor.

Turistik Dalyan Mahallesi'nde oturan 60 yaşındaki Yukarlı, bebekken geçirdiği ateşli hastalık nedeniyle felç kaldı. Belden aşağısı tutmadığı için ellerinin yardımıyla yerde hareket eden Yukarlı, 13 yaşına kadar hiç ayakkabı giyemedi.

Hep bir ayakkabısı olmasını isteyen Yukarlı, yıllarca bunun hayaliyle yaşadı.

"Ben giyemiyorsam, başkalarını mutlu ederim." diyerek ayakkabı tamircisi olmaya karar veren Yukarlı, kısa sürede mesleği öğrendi, sandalet de üretmeye başladı.

Kendi giyeceği tarzda da sandalet yapan Yukarlı, sabahın ilk ışıklarında üç tekerlekli motosikletiyle iş yerine geliyor.

İşini 47 yıldır severek yapan Yukarlı'nın, tamamen el işçiliğiyle ürettiği sandaletler büyük ilgi görüyor.

Hep ayakta dik durmasını bildi

İlk ayakkabısını kendisine yapan Yukarlı, AA muhabirine, durumundan dolayı kendisi için en uygun mesleğin ayakkabı tamirciliği olacağı düşüncesiyle hareket ettiğini söyledi.

Belirli bir yaşa kadar hiç sahip olamadığı ayakkabılara hep imrenerek baktığını anlatan Yukarlı, insanların bir ayakkabıyla bile ne kadar mutlu olabileceğini çok iyi bildiği için mesleğini en iyi şekilde yapmaya çalıştığını dile getirdi.

Yukarlı, tezgahının başına oturduğunda tüm engelini unuttuğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Kendime ayakkabı yapmak istedim. İnsanları mutlu etmek için yola çıktım. Ayakkabı giyemedim ama yaptığım ayakkabıları yüzlerce insana giydirdim. İki çocuğumu okuttum. Çalışarak çok iş başardım. Hep ayakta dimdik durmasını bildim. Yabancılara yılda bin 200 çift sandalet satıyorum. Dalyan'a gelen turistler bana uğramadan gitmez. Beni tanıyan herkes çalışmamı takdir ediyor. Sağlıklı insanlar kapıma gelip yardım istiyor. Bazen, dilenenlere ayağımı göstererek kızıyorum. Bunu kabul edemiyorum. Bu zamana kadar, 'Engelliyim.' deyip kimseye eğilmedim."

Alın teriyle ekmek parasını kazanmanın keyfini hiçbir şeyin vermediğini anlatan Yukarlı, sağlığı elverdiği müddetçe mesleğini yapmayı sürdüreceğini kaydetti.