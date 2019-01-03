Son Dakika Haberleri: Yürüme Engelli Arkadaşını Bacağından Vurdu

Yürüme Engelli Arkadaşını Bacağından Vurdu

1 saat önce

Kağıthane'de yürüme engelli bir vatandaş, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada arkadaşı tarafından bacağından vuruldu.

Yürüme Engelli Arkadaşını Bacağından Vurdu, System.String[]
Kağıthane'de yürüme engelli bir vatandaş, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada arkadaşı tarafından bacağından vuruldu. Saldırı sonrası şüphelinin kaçış anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kağıthane Gültepe Mahallesi Ülkümen Sokak'ta 1 Ocak'ta meydana gelen olayda iddialara göre yürüme engelli Umut Yılmaz, yeni yılın ilk günü dayısını ziyaret etmek için Gültepe'ye geldi. Dayısının sokakta lastik değiştirdiğini gören Umut Yılmaz, engelli aracıyla sokakta dolaşmaya başladı. Arkadaşı R.D. ile karşılaşan Umut Yılmaz, sohbet etmeye başladı. Bir anda ikili arasında tartışma çıkarken, R.D. yanında bulunan silahını çıkararak Umut Yılmaz'ın bacağına ateş etti. Silah sesiyle irkilen dayı Mesut Değirmenci, yeğeninin kanlar içinde kaldığını görünce yardıma koştu. Silahla arkadaşını yaralan R.D. ise olay yerinden kaçtı. Mahalle sakinlerinin yardımıyla yaralı çevredeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Umut Yılmaz, Şişli Etfal Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Saldırganın kaçış anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:42 Kaynak: İHA

Kağıthane, 3. Sayfa
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