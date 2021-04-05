Yürüme engelli avukat azmiyle örnek oluyor - Son Dakika

Yürüme engelli avukat azmiyle örnek oluyor

05.04.2021 11:15

Edirne'de geçirdiği kaza sonrası omurilik felcine bağlı yürüme yetisini yitiren avukat Volkan Erkan engelinin hayallerinin önüne geçmesine izin vermedi.

Edirne'de geçirdiği kaza sonrası omurilik felcine bağlı yürüme yetisini yitiren avukat Volkan Erkan engelinin hayallerinin önüne geçmesine izin vermedi.

Keşan ilçesinde yaşayan, 1992'de geçirdiği deniz kazası sonucu omurilik felci olan ve tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşayan Erkan, buna rağmen hayata küsmedi.

İstanbul Hukuk Fakültesini 1997'de kazanan Erkan 2002 yılında mezun oldu.

Keşan'da babası Sami Erkan ile 2004 yılından bu yana avukatlık mesleğini sürdüren evli ve 2 çocuk babası Erkan, mesleğini yaparken de en büyük desteği eşinden görüyor.

Erkan, AA muhabirine, avukatlık mesleğini severek yaptığını belirtti.

Avukat olmasında en büyük etkenlerden birinin babası olduğunu anlatan Erkan, "Ben özellikle kamu hukukunu seviyordum, insan hakları hukuku ve bir yandan da hak savaşçısı hak savunucusu olmanın verdiği şevkle Hukuk Fakültesini kazandım. Halen de hukukçu olarak görevime devam ediyorum. Aileleri engellilerin en büyük destekçisi. Kendim tek başıma başardım diyemem. Tabi ki onların desteği ve katkısı çok büyük. Ama isteyince şartlar da olduğu takdirde okuyabilirler." dedi.

"Babamla çalışmak çok büyük şans"

Erkan, babasıyla çalışmanın kendisi için çok büyük bir şans olduğunu dile getirdi.

Babasının tecrübelerinden faydalandığını anlatan Erkan, "Hem büyük bir rahatlık hem de büyük bir sorumluluk oluyor. Çünkü onun ilkelerine uymak gerekiyor. Bir noktadan sonra insanlar kendi yolunu buluyorlar. O yükü omuzlarımda hissediyorum" dedi.

Evli ve 2 çocuk babası olduğunu aktaran Erkan, eşinin en büyük yardımcısı ve destekçisi olduğunu vurguladı.

Omurilik felçli bir kişi olarak tekerlekli sandalyenin en yakın arkadaşı olduğunu söyleyen Erkan, gücünün yettiği kadar mesleğini sürdürmeye devam edeceğini belirtti.

"Onunla aynı meslekte görev yapmak, beni çok çok mutlu ediyor."

Baba Sami Erkan (77) da emekli asker olduğunu ve 36 yıldır da avukatlık yaptığını anlatı.

Hukuku etkin kılmak ve hakkı yerine getirmek amacıyla yıllarca mesleğini severek sürdürdüğünü dile getiren Erkan, "Hemen hemen 20 yıldır avukat oğlum Volkan Erkan'la aynı mesleği icra ediyoruz. Onunla aynı meslekte görev yapmak, beni çok çok mutlu ediyor. Onun başarısı ve iyi bir hukukçu olduğunu görmek bana haz veriyor." ifadelerini kullandı.

Yürüme engelli avukat azmiyle örnek oluyor
Yürüme engelli avukat azmiyle örnek oluyor
Yürüme engelli avukat azmiyle örnek oluyor
Yürüme engelli avukat azmiyle örnek oluyor

İstanbul, Edirne, Hukuk, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yürüme engelli avukat azmiyle örnek oluyor - Son Dakika


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