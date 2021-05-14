Yürüme engelli çift, zorlukların üstesinden gelerek "sevgi engel tanımaz" diyor - Son Dakika

Yürüme engelli çift, zorlukların üstesinden gelerek "sevgi engel tanımaz" diyor

14.05.2021 10:33
Yürüme engelli çift, zorlukların üstesinden gelerek

Edirne'de engelleri birlikte aşmaya söz verdikten sonra evlenen ve evlilikte 5'inci yılını dolduran yürüme engelli Rukiye ve Bilgin Akgün çifti, adeta birbirlerinin eli ayağı olarak birbirlerine duydukları sevgi ve saygıyla her türlü zorluğun üstesinden geliyor.

Edirne'de engelleri birlikte aşmaya söz verdikten sonra evlenen ve evlilikte 5'inci yılını dolduran yürüme engelli Rukiye ve Bilgin Akgün çifti, adeta birbirlerinin eli ayağı olarak birbirlerine duydukları sevgi ve saygıyla her türlü zorluğun üstesinden geliyor.

Edirne Engelli Gönüllüleri Derneği'nde tanışan ve ilerleyen süreçte bir birlerini sevdiklerini anlayınca evlenme kararı aldıklarını anlatan Rukiye Akgün, evlilik kararına ailesinin karşı çıksa da ikna olduklarını söyledi. İlerleyen dönemde ailesinin en büyük destekçisi olduğunu ifade eden Akgün, ev işlerini eşi Bilgin Akgün ile birlikte yaparak hayatın tüm zorluklarına birlikte göğüs gerdiklerini anlattı.

"Bedensel engellerimiz mutluluğumuza engel olmadı"

Akgün, bedensel engellerinin hiçbir zaman mutluluklarına engel olmadığını vurgulayarak, dayanışma, sevgi ve anlayış olunca tüm zorlukların üstesinden gelindiğini söyledi. "Pandemi dönemi vatandaşların bizleri anlaması adına önemli bir süreç oldu" diyen Akgün, "İnsanlar dışarı çıkıp gezmelerinin ne kadar büyük bir nimet olduğunu anladı" şeklinde konuştu.

"Farkında olmadığınız sağlığınız, engelli vatandaşların hayalidir"

Her konuda eşiyle birbirlerine destek olduklarını vurgulayan Bilgin Akgün de karşılaştıkları zorluklarla eşiyle birlikte sevgi ve saygı çerçevesinde mücadele edince zorlukların keyfe dönüştüğünü belirtti. Birçok insanın yürüyebilmenin, koşabilmenin, konuşabilmenin, görebilmenin kısacası sağlıklı olabilmenin ne demek olduğunun farkında olmadığını ifade eden Akgün, "Ancak engelli bir pozisyona geldiğimiz zaman bunların farkına varabiliyoruz. Bu özellikler engelli vatandaşlarımız için hayaldir" açıklamasında bulundu. - EDİRNE

Yürüme engelli çift, zorlukların üstesinden gelerek sevgi engel tanımaz diyor
Yürüme engelli çift, zorlukların üstesinden gelerek sevgi engel tanımaz diyor
Yürüme engelli çift, zorlukların üstesinden gelerek sevgi engel tanımaz diyor
Yürüme engelli çift, zorlukların üstesinden gelerek sevgi engel tanımaz diyor
Yürüme engelli çift, zorlukların üstesinden gelerek sevgi engel tanımaz diyor
Yürüme engelli çift, zorlukların üstesinden gelerek sevgi engel tanımaz diyor
Yürüme engelli çift, zorlukların üstesinden gelerek sevgi engel tanımaz diyor
Yürüme engelli çift, zorlukların üstesinden gelerek sevgi engel tanımaz diyor
Yürüme engelli çift, zorlukların üstesinden gelerek sevgi engel tanımaz diyor

Engelli, Evlilik, Edirne, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Yürüme engelli çift, zorlukların üstesinden gelerek 'sevgi engel tanımaz' diyor - Son Dakika


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