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Son dakika haberi | Yürüme engelli gencin özel yapım bisikletini çaldılar... O anlar kamerada - Son Dakika

Son dakika haberi | Yürüme engelli gencin özel yapım bisikletini çaldılar... O anlar kamerada

24.12.2021 16:36

Son dakika haberleri... Yürüme engelli gencin özel yapım bisikletini çaldılar.

Yürüme engelli gencin özel yapım bisikletini çaldılar... O anlar kamerada

İSTANBUL Sultangazi'de iki hırsız, yürüme engelli bir kişinin özel yapım bisikletini çaldı. Bisikletinin borcunun olduğunu söyleyen genç adam, "Bisikletimi çalan hırsızlara sesleniyorum lütfen geri getirin" dedi. Öte yandan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay önceki akşam saat 20.00 Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde yaşandı. 28 yaşındaki Uğur Karakış, özel yapım engelli bisikletini binanın girişine bırakarak evine girdi. Karakış'ın kardeşi market alışverişi için evden çıktığında bisikletin yerinde olmadığını gördü. Sokaktaki güvenlik kamerası görüntülerde Uğur Karakış'ın ulaşımda kullandığı özel yapım engelli bisikletinin iki kişi tarafından çalındığı ortaya çıktı. Karakış ailesi, polisi arayarak hırsızlık olayını haber verdi. Hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yaşanan olayı anlatan yürüme engelli Uğur Karakış, "Akşam saat 20.00 sıralarında bakkala gitmiştim geldim. Eve çıktım sonra kardeşim aşağı indi ve gelip bana bisikletin yok dedi. Ben bisikletim olmadan hiçbir şey yapamıyorum bacak kaslarımın güçlenmesi için doktor bana tavsiye etmişti" diye konuştu.

"Daha 8 bin lira borcum var"

Çok zor şartlarda hareket edebildiğini söyleyen Karakış, "Bisikletimi çalan hırsızlara sesleniyorum lütfen geri getirin. Daha 8 bin lira borcu var. Senetlerini bile ödemedim üstelik beni avukata verecekler ödeyemediğim için. Yalvarıyorum bisikletimi geri getirsinler. Bir engelliye bunu asla yapmasınlar. Çünkü biz zor şartlarda bunları alıyoruz ve zor şartlarda kendimizi idare edebiliyoruz. Bu bisiklet sağlam insanların kullanabileceği bir şey değil ve hiçbir işinize yaramaz. Ben çalışmak ve kendi paramı kendim kazanmak istiyorum. Özel ihtiyaçlarımı ve cihazlarımı kendim karşılamak istiyorum. Evde daraldım ve oturmaktan çok sıkıldım bir iş insanından bana iş ayarlamasını istiyorum" dedi.

Ablası Nesrin Karakış ise, "Akşam saat 20.00 sıralarında Uğur'un bisikletini çaldılar. Buradan hırsızlara sesleniyorum. Uğur'un bisikletini geri getirsinler. Çünkü o arabası olmadan hiçbir şey yapamıyor ve her şeyi o arabaya bağlı üstelik daha borcu bile bitmedi. Kendisi çalışamıyor da ne ile ödeyecek bilmiyoruz" diye konuştu.

Mahallede esnaflık yapan Selim Duran ise, "Ben burada esnafım fırıncılık yapıyorum Uğur kardeşimizin engelli bisikletini çalacak kadar alçalmış. 2 şahıs dün gece saatlerinde çocuğun bisikletini çalıyorlar. Kendisi zaten engelli ve bisikleti taksitle almıştı. Bu ahlaksızlar gelip bizden para isteseydi biz dahi verirdik. Muhtemelen bu bisikleti hurdacıya satacaklar ve 50 ya da 100 TL para alacaklar. Bunu yapanlar da Allah korkusu yok. Vicdansızlık başka bir şey değil. Derhal geri getirilmesini istiyoruz. Kendisi zor durumda ve yürüyemiyor bisikletine muhtaç" diye konuştu.

Öte yandan bisikleti çalarak olay yerinden hızla ayrılan iki kişinin görüntüsü ise çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Son dakika haberi | Yürüme engelli gencin özel yapım bisikletini çaldılar... O anlar kamerada
Son dakika haberi | Yürüme engelli gencin özel yapım bisikletini çaldılar... O anlar kamerada
Son dakika haberi | Yürüme engelli gencin özel yapım bisikletini çaldılar... O anlar kamerada

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Sultangazi, Engelli, Market, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Yürüme engelli gencin özel yapım bisikletini çaldılar... O anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Yürüme engelli gencin özel yapım bisikletini çaldılar... O anlar kamerada - Son Dakika
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