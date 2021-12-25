Yürüme engelli kişinin elektrikli bisikletini çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Yürüme engelli kişinin elektrikli bisikletini çalan şüpheli yakalandı
Bisikletini polislerden alan genç adam büyük sevinç yaşadı
İSTANBUL - Sultangazi'de yürüme engelli kişinin elektrikli bisikletini çalan şüpheli yakalandı. Bisikletine kavuşan genç adam ise büyük sevinç yaşadı.
Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde önceki gün yaşanan olayda 28 yaşındaki Uğur Karakış, elektrikli bisikletini binanın girişine bırakarak evine girmiş, Karakış'ın kardeşi market alışverişi için evden çıktığında bisikletin yerinde olmadığını görmüştü. Hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, sokaktaki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan araştırmalarda hırsızlık olayını M.K isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheli şahıs Sultangazi'nin Sultançiftliği Mahallesi'nde çalmış olduğu elektrikli bisiklet ile yakalanarak gözaltına alındı. M.K, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Öte yandan bulunan bisiklet, Uğur Karakış'a teslim edildi. Bisikletinin polislerden alan Karakış, büyük sevinç yaşadı.
Kaynak: İHA
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