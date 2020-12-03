Yürüme engelli Nalan, yatağa bağımlı annesine bakıyor - Son Dakika

NİĞDE'de doğuştan yüzde 78 yürüme engelli olan Nalan İlgi (49), 2 yıldır yatağa bağımlı hasta annesi Şengül İlgi'ye (69) özveriyle bakıyor.

Niğde'de 4 çocuk annesi Şengül İlgi, 2 yıl önce kalp yetmezliğine bağlı hastalıkları nedeniyle yatağa bağımlı kaldı. Yıllar önce eşi hayatını kaybedince, Şengül İlgi'yle doğuştan yüzde 78 yürüme engelli kızı Nalan İlgi ilgilenmeye başladı. 13 yaşına kadar gördüğü tedavi sonrası koltuk değnekleriyle yürüyebilen ve engeline rağmen annesine bir çocuk gibi bakan Nalan İlgi, "Annem, bu yaşıma kadar bana 'Öf' demeden baktı. Ben de engelime rağmen tüm zorluklara rağmen anneme bakıyorum. Annemin hastalığı nedeniyle sosyal hayatım da kalmadı ancak ben bundan hiç rahatsız değilim" dedi.