Son Dakika Haberleri: Yürüme Engelli Yasin'in Akülü Araç Sevinci

Yürüme Engelli Yasin'in Akülü Araç Sevinci

4 saat önce

Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Dilimli Mahallesi'nde yaşayan 18 yaşındaki yürüme engelli Yasin Şaki, uzun zamandır istediği akülü arabasına kavuştu.

Yürüme Engelli Yasin'in Akülü Araç Sevinci, System.String[]
Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Dilimli Mahallesi'nde yaşayan 18 yaşındaki yürüme engelli Yasin Şaki, uzun zamandır istediği akülü arabasına kavuştu.

Tuşba ilçesine bağlı Dilimli Mahallesi'nde yaşayan doğuştan yürüme engelli Yasin Şaki, çocukluğundan bu yana çok istediği akülü arabasına Tuşba Belediyesinin desteğiyle kavuştu. Demir profillerle yapılan sehpa yardımıyla dışarıya çıkabilen ve babasının ölümüyle birlikte hasta annesi ve kardeşleriyle yaşama tutunan Şaki, Tuşba Belediyesinden destek istedi. Bunun üzerine harekete geçen Tuşba Belediyesi, Şaki'nin akülü araba hayalini gerçekleştirdi. Demir sehpadan kurtularak akülü aracına kavuşan Şaki'nin mutluluğu, ailesini de sevince boğdu.

Engelli gencin yaşadığı sıkıntılarla ilgili bilgi veren Mahalle Muhtarı Adem Karataş, Yasin'in doğuştan yürüme engelli olduğunu ve annesiyle kardeşlerinin yardımıyla dışarı çıkabildiğini ifade etti. Şaki'nin sadece demir sehpa yardımıyla yürüyebildiğini ifade eden Karataş, "Yasin, maddi imkansızlıklar nedeniyle tedavi olamadı. Akülü araba gelince Yasin o ıstıraptan kurtuldu ve şu an çok mutlu. Artık rahatlıkla gezebiliyor ve arkadaşlarıyla oyun oynayabiliyor. Yetkililerden talebimiz, Yasin'in tedavi masraflarını karşılamalarıdır" dedi.

"Yasin'in mutluluğu bizi ağlattı"

Yasin'in daha önce çok sıkıntı yaşadığını ifade eden amca Kutbettin Şaki ise, "Yasin'in sağlığı için bir destek istiyoruz. Yasin'in akülü aracına kavuşması kendisini çok sevindirdi. Yasin'in mutluluğu bizi ağlattı. Daha önceleri demir sehpayla gidip gelebiliyordu. Çok şükür o sıkıntılardan kurtulduk. Allah destek verenlerden razı olsun" diye konuştu.

Çocukluğundan bu yana birçok zorluk yaşadığını dile getiren Yasin Şaki de, hayali olan akülü aracına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, yardım çağrısına duyarsız kalmayan Tuşba Belediyesine teşekkür etti. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 11:01 Kaynak: İHA

Van, Tuşba, Yaşam
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