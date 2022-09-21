Yatak odasında mangal yakan yürüme engelli adam, gazdan zehirlenip hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yatak odasında mangal yakan yürüme engelli adam, gazdan zehirlenip hayatını kaybetti

21.09.2022 11:17

Antalya'da yatak odasında mangal yakan yürüme engelli Adem Yeğni karbonmonoksit gazından zehirlenip yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler ise Yeğni'nin cansız bedenini morga götürdü.

Antalya'da Türkiye ve Fransa çifte vatandaşlığı bulunan yürüme engelli Adem Yeğni'nin kaldığı daireden duman koku su yükseldi. Kokuyu alan komşuları, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Yürüme engelli şahıs, yatak odasında yaktığı mangaldaki gazdan zehirlenip öldü

KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİNDEN ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Daireye balkondan giren ekipler, Adem Yeğni'yi yatak odasında hareketsiz buldu. Yeğni'nin yanında ise su dolu tepsinin üzerinde yanan mangal olduğu görüldü. Adem Yeğni'nin mangaldan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü anlaşıldı.

Yürüme engelli şahıs, yatak odasında yaktığı mangaldaki gazdan zehirlenip öldü

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adem Yeğni'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere belediye morguna konuldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: DHA

Türkiye, Fransa, Alanya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yatak odasında mangal yakan yürüme engelli adam, gazdan zehirlenip hayatını kaybetti - Son Dakika

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