Antalya 'da Türkiye ve Fransa çifte vatandaşlığı bulunan yürüme engelli Adem Yeğni'nin kaldığı daireden duman koku su yükseldi. Kokuyu alan komşuları, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Yatak odasında mangal yakan yürüme engelli adam, gazdan zehirlenip hayatını kaybetti - Son Dakika

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