Yürüme yetisi olmayan gence akülü araba hediye edildi - Son Dakika

Yürüme yetisi olmayan gence akülü araba hediye edildi

5 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrasında tekerlekli sandalyeye mahküm olan gence akülü araba hediye edildi.

5 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrasında tekerlekli sandalyeye mahküm olan gence akülü araba hediye edildi. 16 yaşındaki Sinan Ç., 5 yıl önce Ankara'da trafik kazası geçirdi. Kaza sonrası yürüme yetisini kaybeden genç adam hayatını tekerlekli sandalyeyle sürdürdü. Erzincan merkeze bağlı Yalınca köyünde anne ve babası ile 5 kardeşiyle birlikte 70 metrekarelik bir evde yaşayan Sinan'a akülü araba alınabilmesi için bir kampanya başlatıldı. Kampanya sonunda toplanan 8 bin lirayla Sinan'a akülü araba alındı. Erzincan Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, akülü arabayı gence teslim etti. - ERZİNCAN

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 09:01

Kaynak: İHA

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