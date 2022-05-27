YÜRÜME YETİSİNİ KAYBEDEN HASTA 1 YILLIK TEDAVİNİN ARDINDAN YÜRÜMEYE BAŞLADI - Son Dakika
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YÜRÜME YETİSİNİ KAYBEDEN HASTA 1 YILLIK TEDAVİNİN ARDINDAN YÜRÜMEYE BAŞLADI

27.05.2022 19:23
YÜRÜME YETİSİNİ KAYBEDEN HASTA 1 YILLIK TEDAVİNİN ARDINDAN YÜRÜMEYE BAŞLADI

ELAZIĞ'da 1 yıl önce yüksekten düşerek, yürüme yetisini kaybeden Savaş İmik (45), Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde 7 aylık nörolojik ve robotik rehabilitasyon tedavisinin ardından yeniden yürümeye başladı.

ELAZIĞ'da 1 yıl önce yüksekten düşerek, yürüme yetisini kaybeden Savaş İmik (45), Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde 7 aylık nörolojik ve robotik rehabilitasyon tedavisinin ardından yeniden yürümeye başladı.

Elazığ'da yaşayan ve 1 yıl önce yüksekten düşerek omurgasında kırık ve bacaklarında kas güçsüzlüğü oluşan Savaş İrmik'e, 7 ay önce Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde nörolojik ve robotik rehabilitasyon tedavisi uygulandı. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği Sorumlusu Uz. Dr. Ali Gürbüz tarafından uygulanan tedavinin ardından İrmik, 7 ayda yürüme yetisini tekrar kazandı. Uz. Dr. Ali Gürbüz, hastanın sırt kemiğinde kırık nedeniyle yürüyememe şikayetiyle kendilerine geldiğini belirterek, Hasta muayeneye geldiğinde her iki bacağında çok ciddi güçsüzlük mevcuttu, ayağa kalkamıyordu. Desteksiz oturma dengesi falan yoktu. Daha sonrasında hastamızı alt ekstremitede güçsüzlük nedeniyle yatış verdik. Yatıştan sonra hastamıza nörolojik ve robotik rehabilitasyon tedavisi uygulandı. Tedaviden sonra hastamız günlük işlerinde yürüyebilecek kadar bastonla gün içinde kendi işlerini görebilecek kadar yürüme seviyesine geldi dedi.Savaş İmik ise, daha önce gittiği doktorların 6 yıl sonra ancak yürüyebilirsin dediğini ifade ederek, Burada fizik tedavi ile 7 ayda başardık. Allah'a hamdolsun şu anda desteksiz yürümeye başladık. Bütün hocalarımıza ayrı ayrı teşekkür ederiz diye konuştu. (DHA)

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Kaynak: DHA

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