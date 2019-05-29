?Yürümede gecikmenin nedeni D vitamini eksikliği olabilir

Gelişmiş ülkelerde nadir görülen raşitizm, Türkiye'de 0-3 yaş grubunda yaklaşık yüzde 6 oranında görülüyor. Özellikle D vitamini eksikliği olan, hamileliğinde güneşten uzak kalan kadınların bebeklerinde D vitamini eksikliğinin sık karşılaşılan bir durum olduğunu vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Kılıç, "D vitamini eksikliğini önlemenin en doğal yolu, güneş görmektir. Kronik hastalıkları olanların, hamilelerin ve yaşlıların özellikle yaz döneminde güneşin en zararlı olacağı 11.00-15.00 saatleri dışındaki saatlerde güneşe çıkmaları daha uygun olur. Bebeklerin bezli oldukları dönemde haftada 3 kez 10 dakika, annelerin ise en azından el ve yüz açık olacak şekilde haftada 3 kez 20 dakika güneş görmeleri uygundur" önerisinde bulundu.

En büyük sebebi: D vitamini eksikliği

Raşitizmin farklı nedenlerinin de olabildiğini ancak en çok görülen sebebinin D vitamini eksikliği olduğunu söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Kılıç, "Bu eksiklik nedeniyle bağırsaklardan emilimin yetersiz olması sonucunda kandaki kalsiyum ve fosforu dengelemek için kemikten kalsiyum çekilmesiyle kendini gösteren raşitizm, kemik yapısını bozarak kemik mineral yoğunluğunu azaltıyor" dedi. Raşitizmi işaret eden pek çok belirtinin de olduğunu belirten Dr. Kılıç, "İştahsızlık, kilo alamama, kas krampları, kemik ağrıları, gelişme geriliği, bıngıldakta geç kapanma, terleme, yürümede gecikme, diş çıkmasında gecikme, kasılma ve nöbet geçirme ve bacaklarda eğrilik gibi kemik deformiteleri raşitizmin belirtileri arasında yer alıyor" açıklamasında bulundu.

Raşitizm tedavi edilmezse ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir

El-bilek grafisi, kanda kalsiyum, fosfor, alkalen fosfataz, PTH ve 25-OH vitamin D düzeyine bakılması gibi yöntemlerle kesin tanıya varılabildiğine değinen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Kılıç, "Tanıdaki olası bir gecikme geri dönüşsüz kemik deformiteleri ile solunum sıkıntısı gibi hayati tehlike yaratacak sonuçlara kadar varabilir" dedi. D vitamini eksikliğinin tedavisinde ise yaşa göre, ağızdan ya da kas içine vitamin verilerek hızlı iyileşme sağlandığını söyleyen Dr. Kılıç, "Ayrıca ülkemizde, yeni doğan tüm bebeklere rutin olarak doğumdan itibaren 1-2 yıl D vitamini desteği sağlanıyor" şeklinde konuştu.

Doğru beslenme D vitamini eksikliğini önlemede faydalı

D vitamininin aynı zamanda D2 vitamini şeklinde bitkilerde de bulunduğuna değinen Dr. Mehmet Kılıç, "Ancak unutmayalım ki, sadece hayvansal besinlerden alınan D vitamini depolanabiliyor. Bu nedenle güneş ışığından faydalanmanın yanı sıra doğru beslenerek de D vitamini eksikliğine engel olunabilir" dedi.

D vitamininin bulunduğu hayvansal besinler

Tereyağı

Süt

Peynir

Yumurta

Balık

Tavuk

Karaciğer

D vitamininin faydaları

Kemik erimesini ve bazı kanser türlerini engellemeye yardımcı olmak

Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olmak

Sinir sistemini desteklemeye yardımcı olmak

Boy uzamasına yardımcı olmak

Şeker ve tansiyon düzenlenmesine yardımcı olmak