Son Dakika Haberleri: Yürümek Yerine Atlamayı Seçti, Yaralandı

Yürümek Yerine Atlamayı Seçti, Yaralandı

42 dakika önce

Diyarbakır Kayapınar ilçesindeki inşaatta çalışan bir işçi, yürümek yerine 2. kattan atlamayı seçince yaralandı.

Yürümek Yerine Atlamayı Seçti, Yaralandı, System.String[]
Diyarbakır Kayapınar ilçesindeki inşaatta çalışan bir işçi, yürümek yerine 2. kattan atlamayı seçince yaralandı.

Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi 75 metrelik yol üzerinde bulunan bir inşaata meydana geldi. Edinilen bilgilere, göre iskele üzerinde aşağı inmek isteyen bir işçi, yürümek yerine kumluk bölgeye atlamak istedi. Dengesini kaybetmesi sonucu yere çakılan işçiyi gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:25 Kaynak: İHA

İşçi, Kayapınar, Diyarbakır, 3. Sayfa
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