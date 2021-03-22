Son dakika haberleri | Yürümekte güçlük çeken anne, 2 çocuğu için evlat nöbetine katıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Yürümekte güçlük çeken anne, 2 çocuğu için evlat nöbetine katıldı

22.03.2021 15:31
Son dakika haberleri | Yürümekte güçlük çeken anne, 2 çocuğu için evlat nöbetine katıldı, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine 2 çocuğu teröristler tarafından dağa kaçırılan 78 yaşındaki anne de katıldı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine 2 çocuğu teröristler tarafından dağa kaçırılan 78 yaşındaki anne de katıldı. Yürümekte zorluk çeken acılı anne, çocuklarını almadan eylemden vazgeçmeyeceği mesajını verdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti tüm olumsuzluklara rağmen devam ediyor. Eylemin 568'inci gününde 78 yaşındaki anne Hayriye İbin, 2 oğlu için eyleme dahil oldu. Batman'dan gelen anne Fahriye İbin, 2012 yılında 24 yaşındayken İstanbul Marmara Üniversitesi iktisat bölümü 3. sınıf öğrencisiyken ortadan kaybolduğunu iddia ettiği oğlu Mustafa İbin ve Ankara'da Tarım ve Orman Bakanlığı veri hazırlama ve kontrol memuru olarak çalıştığı esnada 2014 yılı içerisinde senelik izne ayrılıp Batman'a gelen izin sonrası kentten ayrılıp bir daha kendisinden haber alamadığı Mehmet Sezgin İbin için eyleme katıldı.

Kürtçe açıklamalarda bulunan gözü yaşlı anne Fahriye İbin, oğlu Mustafa İbin'nin 2012 yılında, Mehmet Sezgin'in ise 2014 yılında kaçırıldığını söyledi. Evlatlarından hiç haber alamadığını belirten anne İbin, "Çocuklarımı bana versinler. Bana birini verseler de iyidir. Ben, çocuklarımı istiyorum. Polis, asker, sivil, terörist öldüğünde üzülüyorum. Annelerin ciğeri yanıyor. Askerler şehit olduğunda benim ciğerim yanıyor. hepsi benim çocuklarım gibidir. HDP'nin çocuklarımı göndermesini istiyorum" dedi.

Fahriye İbin, açıklamadan sonra oğullarının fotoğrafını alarak evlat nöbetine katıldı.

İbin ile birlikte evlat nöbetine katılan aile sayısı 218'e yükseldi.

(Rıdvan Kılıç/İHA)

Son dakika haberleri | Yürümekte güçlük çeken anne, 2 çocuğu için evlat nöbetine katıldı
Son dakika haberleri | Yürümekte güçlük çeken anne, 2 çocuğu için evlat nöbetine katıldı
Son dakika haberleri | Yürümekte güçlük çeken anne, 2 çocuğu için evlat nöbetine katıldı
Son dakika haberleri | Yürümekte güçlük çeken anne, 2 çocuğu için evlat nöbetine katıldı
Son dakika haberleri | Yürümekte güçlük çeken anne, 2 çocuğu için evlat nöbetine katıldı
Son dakika haberleri | Yürümekte güçlük çeken anne, 2 çocuğu için evlat nöbetine katıldı

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Yürümekte güçlük çeken anne, 2 çocuğu için evlat nöbetine katıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

28 ameliyatla hayata tutunan genç, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Oyuncu İbrahim Çelikkol, başrol olduğu Doğduğun Ev Kaderindir'den ayrılıyor İşçinin feci ölümü! Vinç kolunun halatı kopunca, tonlarca ağırlığın altında kaldı Futbol yorumcusu Serhan Türk'ten Erol Bulut'a eleştiri: Derbi sonrası istifa etmesini bekledim Kuyumcular uyardı: Çeyrek yıl sonunda 900 TL'yi görebilir Bu kentte artık başlık parası istenmeyecek! Kız tarafının altın talebine de 200 gram sınırı getirildi Kendisiyle evlenmek isteyen polis memuruna tek bir şart koştu: Beni devletten isteyin Altın ve dolardaki yükselişin ardından bir kötü haber daha! Türkiye'nin risk primi son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı
Baharı beklerken kışa teslim olduk! Ankara'da kuvvetli dolu yağışı Baharı beklerken kışa teslim olduk! Ankara'da kuvvetli dolu yağışı         
15:30
Yerde buldukları cismin patlaması sonucu 2 genç hayatını kaybetti Yerde buldukları cismin patlaması sonucu 2 genç hayatını kaybetti         
15:19
Bankaya maskesiz alınmayan anne-kız ortalığı birbirine kattı Bankaya maskesiz alınmayan anne-kız ortalığı birbirine kattı         
15:04
Evinde ölü bulunan genç kızın babasından korkunç iddia: Evladımı, kocası öldürdü Evinde ölü bulunan genç kızın babasından korkunç iddia: Evladımı, kocası öldürdü         
14:59
Ceren Hindistan'dan gündem yaratacak açıklama: Eşimi müstehcen film izlerken yakaladım, beni hamileyken kemerle dövdü Ceren Hindistan'dan gündem yaratacak açıklama: Eşimi müstehcen film izlerken yakaladım, beni hamileyken kemerle dövdü         
14:44
Goldman Sachs ve EBRD'den Türk finansal teknoloji şirketi DgPays'e yatırım Goldman Sachs ve EBRD'den Türk finansal teknoloji şirketi DgPays'e yatırım         
14:39
Vefat eden oyuncu Ayla Karaca, son yolculuğuna uğurlandı Vefat eden oyuncu Ayla Karaca, son yolculuğuna uğurlandı         
14:24
Derbinin gizli kahramanı Caner Erkin! Performansıyla taraftarı mest etti Derbinin gizli kahramanı Caner Erkin! Performansıyla taraftarı mest etti         
14:13
Baldızıyla kahvaltı yapan adam silahlı saldırıya uğradı Baldızıyla kahvaltı yapan adam silahlı saldırıya uğradı         
13:59
Vladimir Putin'in ölüm listesi ifşa oldu! Rus casus hedefteki 6 kişinin isimlerini paylaştı Vladimir Putin'in ölüm listesi ifşa oldu! Rus casus hedefteki 6 kişinin isimlerini paylaştı         
13:08
Dolardaki artış sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken çıkış: Faizcilerle mücadele İslam'ın emridir Dolardaki artış sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken çıkış: Faizcilerle mücadele İslam'ın emridir         
11:42
Otomobilini çamaşır suyuyla yıkayan adam, fenalaşıp yaşamını yitirdi Otomobilini çamaşır suyuyla yıkayan adam, fenalaşıp yaşamını yitirdi         
11:41
Kulisleri hareketlendiren iddia! Cumhurbaşkanı, MKYK ve Kabine'de birden fazla görev alanların sayısını azaltacak Kulisleri hareketlendiren iddia! Cumhurbaşkanı, MKYK ve Kabine'de birden fazla görev alanların sayısını azaltacak         
11:11
Şehir hayatını bırakıp dağ evine yerleşti! Mağarada çadır kurup bekliyor, haftalık 2 bin TL kazanıyor Şehir hayatını bırakıp dağ evine yerleşti! Mağarada çadır kurup bekliyor, haftalık 2 bin TL kazanıyor         
10:47
Son dakika: Borsada iki kez ara verilen işlemler tekrar başladı! Kayıp yüzde 8'in üzerinde Son dakika: Borsada iki kez ara verilen işlemler tekrar başladı! Kayıp yüzde 8'in üzerinde         
10:11
Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu         
09:45
Bu ilçede ikamet edenler şaşkın! 15 gündür havadan yumurta yağıyor Bu ilçede ikamet edenler şaşkın! 15 gündür havadan yumurta yağıyor         
09:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2021 15:44:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | Yürümekte güçlük çeken anne, 2 çocuğu için evlat nöbetine katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei