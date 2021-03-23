Yürümekte güçlük çeken anne, 2 çocuğu için evlat nöbetine katıldı - Son Dakika

Yürümekte güçlük çeken anne, 2 çocuğu için evlat nöbetine katıldı

23.03.2021 00:57
Yürümekte güçlük çeken anne, 2 çocuğu için evlat nöbetine katıldı, System.String[]

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine 2 çocuğu teröristler tarafından dağa kaçırılan 78 yaşındaki anne de katıldı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine 2 çocuğu teröristler tarafından dağa kaçırılan 78 yaşındaki anne de katıldı. Yürümekte zorluk çeken acılı anne, çocuklarını almadan eylemden vazgeçmeyeceği mesajını verdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti tüm olumsuzluklara rağmen devam ediyor. Eylemin 568'inci gününde 78 yaşındaki anne Fahriye İbin, 2 oğlu için eyleme dahil oldu. Batman'dan gelen anne Fahriye İbin, 2012 yılında 24 yaşındayken İstanbul Marmara Üniversitesi iktisat bölümü 3. sınıf öğrencisiyken ortadan kaybolduğunu iddia ettiği oğlu Mustafa İbin ve Ankara'da Tarım ve Orman Bakanlığı veri hazırlama ve kontrol memuru olarak çalıştığı esnada 2014 yılı içerisinde senelik izne ayrılıp Batman'a gelen izin sonrası kentten ayrılıp bir daha kendisinden haber alamadığı Mehmet Sezgin İbin için eyleme katıldı.

Kürtçe açıklamalarda bulunan gözü yaşlı anne Fahriye İbin, oğlu Mustafa İbin'nin 2012 yılında, Mehmet Sezgin'in ise 2014 yılında kaçırıldığını söyledi. Evlatlarından hiç haber alamadığını belirten anne İbin, "Çocuklarımı bana versinler. Bana birini verseler de iyidir. Ben, çocuklarımı istiyorum. Polis, asker, sivil, terörist öldüğünde üzülüyorum. Annelerin ciğeri yanıyor. Askerler şehit olduğunda benim ciğerim yanıyor. hepsi benim çocuklarım gibidir. HDP'nin çocuklarımı göndermesini istiyorum" dedi.

Fahriye İbin, açıklamadan sonra oğullarının fotoğrafını alarak evlat nöbetine katıldı.

İbin ile birlikte evlat nöbetine katılan aile sayısı 218'e yükseldi. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yürümekte güçlük çeken anne, 2 çocuğu için evlat nöbetine katıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Uygun fiyatlı et kuyruğu salgın kurallarını unutturdu Küçücük kızı taciz eden yaşlı adam, mahalleliyi ayağa kaldırdı Zlatan Ibrahimovic, İsveç Milli Takımı'nın basın toplantısında gözyaşlarını tutamadı ABD'de bir şirket 24 saat boyunca ekrana bakmayacak kişilere 17 bin lira verecek Moody's'ten kritik Türkiye değerlendirmesi: Sürpriz TCMB başkanı değişikliği not baskısını artırır Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'u yeniden ekrana taşıyacak Marketlerden gıda maddesi çalan hemşire, serbest bırakıldı Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak
Koronavirüs vakalarının arttığı 5 ilde eğitime 14 gün ara verildi Koronavirüs vakalarının arttığı 5 ilde eğitime 14 gün ara verildi         
00:05
AB, Türkiye'ye aba altından sopa gösterdi: Yaza kadar takip edeceğiz AB, Türkiye'ye aba altından sopa gösterdi: Yaza kadar takip edeceğiz         
23:35
DSÖ: AstraZeneca salgın sürecinde kar elde etmeyen tek şirket DSÖ: AstraZeneca salgın sürecinde kar elde etmeyen tek şirket         
23:17
Orlando Bloom'dan cinsel hayatıyla ilgili samimi itiraf Orlando Bloom'dan cinsel hayatıyla ilgili samimi itiraf         
22:43
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden işçi maaşlarına yüzde 47 zam Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden işçi maaşlarına yüzde 47 zam         
21:42
Survivor'da yaşanan kavga federasyonu harekete geçirdi! İsmail Balaban'a 'bırak gel' çağrısı Survivor'da yaşanan kavga federasyonu harekete geçirdi! İsmail Balaban'a 'bırak gel' çağrısı         
21:19
Aracıyla kırmızı ışıkta geçerek 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına sebep olan doktor tutuklandı Aracıyla kırmızı ışıkta geçerek 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına sebep olan doktor tutuklandı         
20:52
AK Partili Bülent Turan'dan Ayasofya İmamı'na tepki: Bu mecrada olmanızın kimseye faydası yok AK Partili Bülent Turan'dan Ayasofya İmamı'na tepki: Bu mecrada olmanızın kimseye faydası yok         
20:14
Futbol sahalarında böylesi çok az görülür! Attığı gol izleyenlerin ağzını açık bıraktı Futbol sahalarında böylesi çok az görülür! Attığı gol izleyenlerin ağzını açık bıraktı         
19:01
Günlerdir kayıp olarak aranan genç kadının göl kenarında cansız bedenine ulaşıldı Günlerdir kayıp olarak aranan genç kadının göl kenarında cansız bedenine ulaşıldı         
17:48
Dünya şokta! İki savaş uçağı kalkıştan 36 dakika sonra havada çarpışarak okyanusa düştü Dünya şokta! İki savaş uçağı kalkıştan 36 dakika sonra havada çarpışarak okyanusa düştü         
15:39
Kapalı olan sinema salonuna gizlice sızıp cinsel ilişkiye giren gençler kameraya yakalandı Kapalı olan sinema salonuna gizlice sızıp cinsel ilişkiye giren gençler kameraya yakalandı         
15:28
Ceren Hindistan'dan gündem yaratacak açıklama: Eşimi müstehcen film izlerken yakaladım, beni hamileyken kemerle dövdü Ceren Hindistan'dan gündem yaratacak açıklama: Eşimi müstehcen film izlerken yakaladım, beni hamileyken kemerle dövdü         
14:44
Altın ve dolardaki yükselişin ardından bir kötü haber daha! Türkiye'nin risk primi son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı Altın ve dolardaki yükselişin ardından bir kötü haber daha! Türkiye'nin risk primi son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı         
14:04
Şehir hayatını bırakıp dağ evine yerleşti! Mağarada çadır kurup bekliyor, haftalık 2 bin TL kazanıyor Şehir hayatını bırakıp dağ evine yerleşti! Mağarada çadır kurup bekliyor, haftalık 2 bin TL kazanıyor         
10:47
Cinsel içerikli görüntülerini çektiği eski sevgilisini, Cinsel içerikli görüntülerini çektiği eski sevgilisini, "Sülalene muhteşem bir klip hazırladım" sözleriyle tehdit etmiş         
09:56
Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu         
09:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2021 01:52:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yürümekte güçlük çeken anne, 2 çocuğu için evlat nöbetine katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei