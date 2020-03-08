Yürümekte zorlanan yaşlı adamın imdadına jandarma yetişti - Son Dakika

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Yürümekte zorlanan yaşlı adamın imdadına jandarma yetişti
6 saat önce
Kahramanmaraş'ta yürümekte zorlanıp kaldırıma oturan yaşlı adamın imdadına jandarma ekipleri yetişti.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 03:37 Kaynak: İHA
Kahramanmaraş'ta yürümekte zorlanıp kaldırıma oturan yaşlı adamın imdadına jandarma ekipleri yetişti.
Merkez Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi'nde evine gitmeye çalışan Mustafa Abacı (80) iki elindeki bastonu yere bırakarak kaldırıma oturdu. O sırada bölgeden geçen jandarma ekipleri, yaşlı adamı ayağa kaldırarak ekip aracına bindirdi. Jandarma ekiplerinin yaşlı adamı evine kadar bıraktığı öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ
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