Yürümekte zorlanan yaşlı adamın imdadına jandarma yetişti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yürümekte zorlanan yaşlı adamın imdadına jandarma yetişti - Son Dakika

Yürümekte zorlanan yaşlı adamın imdadına jandarma yetişti

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta yürümekte zorlanıp kaldırıma oturan yaşlı adamın imdadına jandarma ekipleri yetişti.

Yürümekte zorlanan yaşlı adamın imdadına jandarma yetişti, System.String[]

Kahramanmaraş'ta yürümekte zorlanıp kaldırıma oturan yaşlı adamın imdadına jandarma ekipleri yetişti.


Merkez Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi'nde evine gitmeye çalışan Mustafa Abacı (80) iki elindeki bastonu yere bırakarak kaldırıma oturdu. O sırada bölgeden geçen jandarma ekipleri, yaşlı adamı ayağa kaldırarak ekip aracına bindirdi. Jandarma ekiplerinin yaşlı adamı evine kadar bıraktığı öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Onikişubat, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 03:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması: Komşularımız ve Avrupa önlemlerde yavaş kaldı
Prof. Dr. Naci Görür, Yalova açıklarında meydana gelen depremi yorumladı: Adalar fayı çatırdıyor demektir Hafter milislerinden Trablus'a roketli saldırı: 2 ölü, 4 yaralı İtalya'da Kara Kuvvetleri Komutanı General Farina'da da koronavirüs çıktı

Son Dakika Haberleri
22:25 Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 22:28:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yürümekte zorlanan yaşlı adamın imdadına jandarma yetişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]