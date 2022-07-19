AFYONKARAHİSAR - Yürümekte zorlanan yaşlı kadının hayatı oğlunun tasarladığı elektrikli araçla kolaylaştı - Son Dakika
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AFYONKARAHİSAR - Yürümekte zorlanan yaşlı kadının hayatı oğlunun tasarladığı elektrikli araçla kolaylaştı

19.07.2022 11:04

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Ayşe Yıldız, yaklaşık bir yıl önce polis emeklisi oğlunun tasarladığı elektrikli araçla ilçe sokaklarında rahatça geziyor.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Ayşe Yıldız, yaklaşık bir yıl önce polis emeklisi oğlunun tasarladığı elektrikli araçla ilçe sokaklarında rahatça geziyor.

Annesinin yürümekte zorlandığını gören 52 yaşındaki emekli polis Musa Yıldız, 6 aylık çalışmanın sonunda evdeki malzemeleri de kullanarak elektrikli araç yaptı.

Ankara'da yaşayan Musa Yıldız'ın evdeki imkanlarla üretip trafiğe çıkardığı aracın sinyal kolunun kalemden, kornasının ise konserve kutusunda olması da vatandaşların dikkatini çekiyor.

Anne Ayşe Yıldız (72), AA muhabirine, uzun süre yürümekte zorlandığını, özellikle alışveriş ve çarşı işlerinde çok yorulduğunu söyledi.

Oğlunun kendisini düşünerek aracı yaptığını kaydeden Yıldız, "Çok güzel, çok memnunum. Gören herkesin de dikkatini çekiyor. Pazara, markete, hastaneye, çarşıya bahçeye gidiyorum." dedi.

Yıldız, "Aracımda bagaj dahi var. Hiç yorulmuyorum artık. Bacaklarımdan dolayı çok yol yürüyemiyorum. Oğlumdan Allah razı olsun. Geçen yıl Kurban Bayramı'nda geldiğinde yapıp gitti. Herkes çok beğeniyor, 'Bize de yapsın.' diyorlar. 12 bin lira masraf yaptık aracımıza." ifadesini kullandı.

"Annem bütün işlerini bu araçla yapıyor"

Musa Yıldız da aracı yaparken düşük bütçeyle başladıklarını söyledi.

Yıldız, eski pancar motorunun tekerleklerini kullandığını, üç tekerlekli araçlarda kullanılan elektrikli motoru satın aldığını anlattı.

Aracı oluk sacıyla kapladığını mini aracın bir şarjla 15 kilometre yol gidebildiğini vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"Başkasının telif hakkına girmeyelim diye özel tasarım yaptık. Bunu da başardık. Annemin işini görecek konumda oldu. Annem de kullanıyor. Aracın parçası olarak konserve kutusu bile kullandım. Kullandığım şeyler o an elimize gelen, pratik olan malzemeler. Kalemi sinyal kolu olarak kullandım. Konserve kutusunu da korna olarak kullandım. Annem bütün işlerini bu araçla yapıyor. Annem yorulmasın diye yaptım. Yaşı 72 oldu. Dizleri de tutmuyor."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR - Yürümekte zorlanan yaşlı kadının hayatı oğlunun tasarladığı elektrikli araçla kolaylaştı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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