"Yürümeyen merdivenler" İstanbulluları yordu - Son Dakika
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"Yürümeyen merdivenler" İstanbulluları yordu

17.03.2022 14:20
"Yürümeyen merdivenler" İstanbulluları yordu

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, bazı metro ve metrobüs istasyonlarındaki yürüyen merdiven, bant ve asansörlerde meydana gelen arızalar nedeniyle zor anlar yaşıyor.

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, bazı metro ve metrobüs istasyonlarındaki yürüyen merdiven, bant ve asansörlerde meydana gelen arızalar nedeniyle zor anlar yaşıyor.

Toplu ulaşımın merkezlerinden olan metro istasyonlarını kullanmak isteyen vatandaşlar, yürüyen merdiven ve bantların arızalanması nedeniyle bazı duraklarda özellikle mesai öncesi ve bitimlerinde yoğunluk oluşturuyor.

Yorgun bir şekilde işten dönen kişiler bu duruma tepki gösteriyor.

Yenikapı metro istasyonunda bulunan yürüyen merdivenlerden biri de bugün arızalıydı.

Metro yolcusu Muammer Asan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşanan arızalar nedeniyle yürümek zorunda kaldıklarını ve sıkıntı çektiklerini anlattı.

Çocuklu ailelerin daha büyük problemler yaşadığını belirten Asan, "İnerken sıkıntı olmuyor, çıkışlarda problem oluyor. İnerken merdivenlerden aşağı iniyoruz. Sürekli kullanıyorum, işe de gidip geliyorum. Zaten bunun arızalı olduğunu devamlı görüyorum, asansörle inip çıkmak zorunda kalıyorum." diye konuştu.

Anadolu Yakası'nda bulunan Ünalan metro istasyonunun 1 numaralı çıkışında bulunan yürüyen merdivende de arıza meydana geldi.

Metroyu kullandığını dile getiren Recep Çelik, aralıklara merdivenlerin arızalandığını, özellikle o çıkışta bulunan merdivende sorun oluştuğunu belirterek, özellikle yaşlıların bu durumda yürümekte zorlandığını söyledi.

Günde binlerce kişinin kullandığı metrobüs istasyonlarında bulunan asansör ve yürüyen merdivenlerde de zaman zaman aksaklıklar yaşanıyor.

"Merdivenler kontrol edilsin"

Özellikle bebek arabası kullanan ve yaşlı vatandaşlar, metrobüse ulaşmakta güçlük çekiyor.

Beylikdüzü Beykent metrobüs durağındaki yürüyen merdivenlerinde devamlı aksamalar yaşandığını aktaran metrobüs yolcusu Rahmi Tuzcukaya, duraktaki bir yürüyen merdivenin 4-5 aydır çalışmadığını öne sürdü.

Yaşlı oldukları için yürümekte sıkıntı çektiklerini belirten Tuzcukaya, "Asansörde sıkıntı yok, çalışıyor. Merdivenler kontrol edilsin, devamlı çalışsın. Belediyenin verilmiş görevleri var, görevlerini yapsın." dedi.

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Yenikapı, İstanbul, Metrobüs, Metro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Yürümeyen merdivenler' İstanbulluları yordu - Son Dakika


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