Yürürken düşüp öldü - Son Dakika

Yürürken düşüp öldü

Bursa'nın Gemlik ilçesinde sokak ortasında birdenbire fenalaşarak yere yığılan adamın, kalp krizi geçirip hayatını kaybettiği bildirildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde sokak ortasında birdenbire fenalaşarak yere yığılan adamın, kalp krizi geçirip hayatını kaybettiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Büyük Kumla Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Turan Aydın (68) isimli vatandaş, yürüdüğü sırada birdenbire fenalaşarak yol ortasına yığıldı.

Çevrede olayı görenler 112 Acil ekiplerini arayarak haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aydın'ın kalp krizi geçirdiğini fark ederek müdahale yaptı. Müdahalelere rağmen kurtarılamayan talihsiz adam, hayatını kaybetti. Devlet hastanesi morguna kaldırılan Aydın'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin anlaşılması için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderilecek. - BURSA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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