Son dakika haberi! Bursa Valiliği sokakta sigara içmeyi yasakladı, vatandaş kamera şakası zannetti - Son Dakika

Son dakika haberi! Bursa Valiliği sokakta sigara içmeyi yasakladı, vatandaş kamera şakası zannetti

10.11.2020 12:32
Son dakika haberi! Bursa Valiliği sokakta sigara içmeyi yasakladı, vatandaş kamera şakası zannetti, System.String[]

Son dakika haberleri... Bursa'da İl Hıfzısıhha Kurulu, korona virüsle mücadele kapsamında sokakta sigara içilmesini yasakladı.

Bursa'da İl Hıfzısıhha Kurulu, korona virüsle mücadele kapsamında sokakta sigara içilmesini yasakladı. Polis ekipleri kararın ardından ana arterler ve meydanlarda ilk gün vatandaşları uyarırken, ikazlara uymayanlara 900 lira para cezası kesileceği açıklandı. Sokakta sigara içerken maskesini indiren Bursalılar ise kararı soran gazetecilere, "Kamera şakası yapmayın" dedi.

Bursa Valiliği, yürürken maskeyi indirip sigara içilmesini yasakladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde ise salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenmektedir. İlimizde hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayılarındaki artış ve maske takma zorunluluğunun ihlal edilmesi nedeniyle, yeniden yapılan değerlendirmeler sonucunda; koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek ve sigara, tütün ve tütün mamullerini kullanmak maksadıyla tıbbi/bez maskenin indirilmesini önlemek maksadıyla ilimizde belirli cadde ve alanlarda ve pazar yerlerinde vatandaşların yürürken sigara, tütün ve tütün mamullerinin tüketilmesinin yasaklanmasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Polis ekipleri sokaklarda sigara içerken maskesini indirmek durumunda kalan vatandaşları uyardı. Polisler, "Kendi can güvenliğiniz ve toplumun sağlığı için maskenizi indirmeyin. Yürürken sigara içilmesi İl Hıfzısıhha Kurulu kararıyla yasaklandı" uyarısında bulundu.

Kararı vatandaşların hemen hemen hepsi olumlu karşılarken, sigara tiryakileri ise bu karara göre tedbir alacaklarını ifade ettiler. Ekiplerin ilk gün uyarıda bulunacağı, uyarıları dikkate almayanlara 900 TL para cezası keseceği öğrenildi.

Polis ekipleri 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yaptıkları anonslarla da vatandaşları sesli olarak ikaz etti. - BURSA

Son dakika haberi! Bursa Valiliği sokakta sigara içmeyi yasakladı, vatandaş kamera şakası zannetti
Son dakika haberi! Bursa Valiliği sokakta sigara içmeyi yasakladı, vatandaş kamera şakası zannetti
Son dakika haberi! Bursa Valiliği sokakta sigara içmeyi yasakladı, vatandaş kamera şakası zannetti
Son dakika haberi! Bursa Valiliği sokakta sigara içmeyi yasakladı, vatandaş kamera şakası zannetti
Son dakika haberi! Bursa Valiliği sokakta sigara içmeyi yasakladı, vatandaş kamera şakası zannetti
Son dakika haberi! Bursa Valiliği sokakta sigara içmeyi yasakladı, vatandaş kamera şakası zannetti
Son dakika haberi! Bursa Valiliği sokakta sigara içmeyi yasakladı, vatandaş kamera şakası zannetti
Son dakika haberi! Bursa Valiliği sokakta sigara içmeyi yasakladı, vatandaş kamera şakası zannetti
Son dakika haberi! Bursa Valiliği sokakta sigara içmeyi yasakladı, vatandaş kamera şakası zannetti
Son dakika haberi! Bursa Valiliği sokakta sigara içmeyi yasakladı, vatandaş kamera şakası zannetti

Bursa Valiliği, Sigara, toplum, Tütün, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Bursa Valiliği sokakta sigara içmeyi yasakladı, vatandaş kamera şakası zannetti - Son Dakika


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