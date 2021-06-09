Yürürlüğe girdi! Borç yapılandırma düzenlemesi Resmi Gazete'de yayınlandı

Milyonlarca borçlu için yeni bir yapılandırma olanağı getiren yasa, Meclis'te kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece koronavirüsten dolayı ekonomik anlamda sıkıntılı bir süreçten geçen milyonlarca vatandaş vergi borçlarını, gecikme faizlerini idari para cezalarını ve KYK borçlarının yapılandırabilecek.

İLK TAKSİT ÖDEMELERİ EYLÜL SONUNA KADAR

Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile birlikte 30 Nisan 2021 ve öncesinde beyana dayanan vergilerde verilmesi gereken beyannamelerin vergi, vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme cezaları, 2021 yılı için 30 Nisan 2021 tarihine kadar tahakkuk eden vergi, vergi cezaları, gecikme faizi, gecikme cezaları, idari para cezaları, SGK tarafından tahakkuk ettiği halde ödenmemiş, sigorta primleri, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezaları belediyelerin amme alacakları borç yapılandırma kapsamında yer alıyor. Yapılandırma için için 31 Ağustos'a kadar başvuru yapılması gerekecek. İlk taksit ödemeleri ise eylül sonuna kadar yapılacak.

MATRAH ARTIRIMINA DA GİDİLDİ

Düzenleme, 2016-2020 yılları arası için matrah artırımı da getirdi. Matrah artırımında bulunan mükelleflerin 2021 yılına devreden zararlarının yüzde 50'si silinecek. Dava safhasındaki kesinleşmemiş amme alacakları da yapılandırılacak.

BELEDİYE BORÇLARI DA YAPILANDIRILABİLECEK

Borç yapılandırma ile belediyelerin su, atık su, katı atık ücretleri gibi aldığı bazı paylar ile büyükşehir belediyelerinin katı atık ücretleri ile su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları yapılandırılacak.

MTV DE YAPILANDIRILABİLİYOR

Yine motorlu taşıtlar vergisi, taşıta ilişkin idari para cezaları ile geçiş ücretinin en az yüzde 10'unun ödenmesi şartıyla taksit ödeme süresince fenni muayene izni verilecek.

Karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemedikleri için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine bildirilen kişilerin ve kredi müşterilerinin yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtları, yapılan düzenlemeyle dikkate alınmayacak.

KYK BORÇLARI DA YAPILANDIRMA KAPSAMINDA

KYK borçları da bu süreçte yapılandırma kapsamında olacak. Yapılandırmadan faydalananlar ödemelerini 6, 9, 12, 18 aylık taksitler şeklinde ödeyebilecekler.

BAZI CEZALAR KAPSAM DIŞINDA TUTULDU

Öncelikle borç yapılandırma sürecinde düzenleyici ve denetleyici kurumlarca verilen idari para cezaları, koronavirüs ile mücadele kapsamında verilen para cezaları ile tütün ve tütün mamulleri kullanımından kaynaklanan para cezaları kapsam dışında kalacak.