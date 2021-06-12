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Yürürlüğe giren kapsamlı yapılandırma ile kamuya 100 milyar liralık tahsilat bekleniyor - Son Dakika

Yürürlüğe giren kapsamlı yapılandırma ile kamuya 100 milyar liralık tahsilat bekleniyor

12.06.2021 12:08

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz, kamu alacaklarının yapılandırılmasını içeren yasaya ilişkin, "Herkesin burada kendine bir yer bulacağını ve bu yasadan yararlanarak borçlarını ödemeleri bakımından rahatlayacaklarını düşünüyorum.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz, kamu alacaklarının yapılandırılmasını içeren yasaya ilişkin, "Herkesin burada kendine bir yer bulacağını ve bu yasadan yararlanarak borçlarını ödemeleri bakımından rahatlayacaklarını düşünüyorum. Kamunun bugüne kadar kalmış olan 500 milyar liranın üzerinde bir borcu var ki bunun bir kısmı gerçekten alınması güç bir borç ama benim bu yasadan açıkça beklediğim 90-100 milyar liralık bir tahsilatın 36 ay içinde sağlanacağı yönünde." dedi.

Demiröz, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kamu alacaklarına ilişkin borç yapılandırmasının detaylarını AA muhabirine anlattı.

Yasanın büyük bir çoğunlukla kabul edildiğine dikkati çeken Demiröz, "Teklif, HDP'nin çekimser oyu hariç diğer tüm partilerin evet oyu ile yasalaştı. Kamuoyunun büyük bir talebi vardı. Esnafın, öğrencinin, belediyeye, gümrüğe sigortaya borcu olanların hepsini ilgilendiren bir konuydu. Bazı konularda itirazlar olsa da sonuçta büyük bir çoğunluk tarafından kabul edilerek yasalaştı." diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın da yerli ve yabancı nakdi sermayelerde özel indirimler açıkladığına değinen Demiröz, "Ama bu yasa çok geniş kapsamlı, ben bütün ticaret erbabının kendisine bu yasada bir yer bulacağını düşünüyorum. Çünkü emlak vergileri, Bağkur, öğrenci kredileri bile burada var. Herkesin burada kendine bir yer bulacağını ve bu yasadan yararlanarak borçlarını ödemeleri bakımından rahatlayacaklarını düşünüyorum. Hem de kamunun bugüne kadar kalmış olan 500 milyar liranın üzerinde bir borcu var ki bunun bir kısmı gerçekten alınması güç bir borç ama benim bu yasadan açıkça beklediğim 90-100 milyar liralık bir tahsilatın 36 ay içinde sağlanacağı yönünde." dedi.

"Bu af değil, kamunun alacaklarını taksitlendiriyoruz"

Demiröz, yasanın af gibi değerlendirilmemesi gerektiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Öncelikle bu af değil, kamunun alacaklarını taksitlendiriyoruz. Vergi, sigorta, belediye-emlak vergileri, trafik cezaları, araç bakımları, öğrenci kredileri gibi çok geniş kapsamlı. Burada devlet diyor ki 'sen 18 taksit ki her taksit 2'şer ayda 1 ödeniyor yani 36 ay vadede bu borçlarını bana öde. Hem yıllık faiz 4,2 hem de 3 yıl vade ile bunu bize öde' diyor. Sosyal devlet anlayışı ile esnafına hem bu salgın sonrası biriken borçların tahsil edilmesi hem de nefes aldırmak açısından yapılan bir düzenleme. Bağkur ve sigorta borçlarını da kapsıyor tabi bu birinci bölümü. İkinci bölümü ise ticaret erbabının beklediği bazı yasalar vardı. Geçmiş yılların beyan edilen matrahlarını belirli bir oranda artırmak ve artırdıkları kısım üzerinde belirli miktarda vergileri ödemek suretiyle, 2016'dan 2020 sonuna kadar 5 yıl müddette herhangi bir incelemeye tabi olmayacaklar. Yani vergi daireleri sosyal güvenlik kurumları yada gümrük müşavirleri böyle bir inceleme yapmayacak."

İhtilaflı işler konusunun da yasada bulunduğunu söyleyen Demiröz, "Örneğin birine inceleme yapılmış, rapor tutulmuş raporla yargıya gitmişler. Yargıda henüz kesinleşmemiş alacakları olanlar var. Bunlarla ilgili maliye diyor ki; birinci aşamada mahkeme devlet lehine karar vermişse bunu öde cezaları falan almayacağım. Yok eğer mükellef kazanmışsa bu sefer diyor ki kazanmana rağmen tekrar bunu Danıştay'a ya da İstinaf Mahkemelerine götürmemek için gel bunun yüzde 10'unu öde. Hiçbir gecikme zamlarını almayacağım diyor. Yani yüzde 10'unu ödersen ihtilaftan bitiriyoruz." şeklinde konuştu.

"Esnaf bu yasa ile rahatladı"

Stokunda fazla mal olanların da yasada yer aldığını belirten Demiröz, şunları söyledi:

"Devletimiz 'gel faturasını kes KDV'sini öde ben sana yine hiçbir inceleme yapmayacağım' diyor. Bunlar hep teknik konular ama buna ihtiyacı olanlar bilirler. Makine demirbaşı elinde olup envanterine kaydetmek isteyenler için de geçerli. Bir de gayrimenkuller var, değerleri düşük. 'Onu da enflasyona göre bugünkü değeri ile değerlendirebilirsin' deniyor. Ayrıca firmalarda ortaklar kasadan para çekerler. Kar dağıtımı yaparak para çektiklerinden yüzde 15 vergi ödenir ama ödemeden bir kısmı kasada öyle veya böyle fazla görünüyor veya ortaklar borçlu görünüyor. Onlara da getir beyan et yüzde 3'ünü öde ve ben senin bu kasa fazlalığına faiz yürütmeyeceğim veya vergi incelemesi yapmayacağım deniyor."

Demiröz, salgın döneminde kesilen cezaların yasa dışında kaldığını anımsatarak, "bu yapılandırmadan yararlanamayacak tek ceza Hıfzıssıhha Kanunu'na göre yazılan maske kullanmama cezaları gibi pandemi kaynaklı cezalar. Ama onları da halkın sağlığını düşünerek şimdi koymadık." dedi.

Esnafın bu yasa ile rahatladığını belirten Demiröz, "Bu iş para almak için yapılmadı. Pandemiden etkilenen esnafımızın yanında son 5 yılda biriken birçok dosya var. Esnaf hep yasa çıktı rahatladık diye bakıyor. 5 lira olarak ödenecek bir rakam neredeyse 1,2 liraya kadar düşüyor ve 3 yılda ödeniyor. Böyle bir imkan her zaman ele geçmez." diye konuştu.

Yürürlüğe giren kapsamlı yapılandırma ile kamuya 100 milyar liralık tahsilat bekleniyor
Yürürlüğe giren kapsamlı yapılandırma ile kamuya 100 milyar liralık tahsilat bekleniyor
Yürürlüğe giren kapsamlı yapılandırma ile kamuya 100 milyar liralık tahsilat bekleniyor
Yürürlüğe giren kapsamlı yapılandırma ile kamuya 100 milyar liralık tahsilat bekleniyor

Milletvekili, İstanbul, AK Parti, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yürürlüğe giren kapsamlı yapılandırma ile kamuya 100 milyar liralık tahsilat bekleniyor - Son Dakika


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