Son Dakika Haberleri: Yürüteçteki Bebek Yürüyen Merdivenden Aşağı Yuvarlandı, Son Anda Kurtarıldı

Yürüteçteki Bebek Yürüyen Merdivenden Aşağı Yuvarlandı, Son Anda Kurtarıldı

1 saat önce

–Çin'de bir alışveriş merkezinde annesinin bir kafede sohbete dalması üzerine başıboş kalan yürüteçteki bebek, yürüyen merdivene doğru ilerledi.

Yürüteçteki Bebek Yürüyen Merdivenden Aşağı Yuvarlandı, Son Anda Kurtarıldı, System.String[]
Çin'de bir alışveriş merkezinde annesinin bir kafede sohbete dalması üzerine başıboş kalan yürüteçteki bebek, yürüyen merdivene doğru ilerledi. Kimsenin fark etmediği bebek, yürüyen merdivenden yuvarlandı.

Alışveriş merkezinin güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, yanında kimse olmayan yürüteçteki bebeğin kafenin dışına doğru çıktığı ve ardından yürüyen merdivene yöneldiği görülüyor. Yürüyen merdivene yaklaşmasıyla yürüteci devrilen bebek, aşağı doğru yuvarlanmaya başlıyor. Bu sırada olayı gören çevredekiler ve bebeğin annesi, hemen yürüyen merdivene koşuyor. Yürüyen merdivenden aşağı inen ve asker olduğu iddia edilen bir adam, bebeği fark ederek hemen tekrar yukarı doğru koşuyor ve bebeği kucağına alıp annesine teslim ediyor. - Çin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:46 Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya
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