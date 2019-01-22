Yürüteçteki Bebek Yürüyen Merdivenlerden Yuvarlandı
1 saat önce
Çin'in Jiangsu eyaletinde bir alışveriş merkezinde, görenleri hayrete düşüren bir olay yaşandı.
Çin
'in Jiangsu eyaletinde bir alışveriş merkezinde, görenleri hayrete düşüren bir olay yaşandı.
Sohbete dalan annesinin yanından uzaklaşan yürüteçli bebek, yürüyen merdivenlere geldi. Ardından da merdivenlerden aşağı yuvarlandı. Bebeğin yardımına çevredeki insanlar koştu. Annesine teslim edilen minik yaramazın küçük çaplı yaralandığı, sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:21 Kaynak: İHA
Yürüteçteki Bebek Yürüyen Merdivenden Aşağı Yuvarlandı
Son Dakika! Nazlı Ilıcak'a, Devletin Güvenliğine İlişkin Gizli Bilgileri Açıklamak Suçundan 5 Yıl 10 Ay Hapis Cezası
HDP, Diyarbakır Dahil 20 İlde Adayını Açıkladı
Belediye Başkanı'nın Makam Aracı, Su Kanalına Uçtu