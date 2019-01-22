Son Dakika Haberleri: Yürüteçteki Bebek Yürüyen Merdivenlerden Yuvarlandı

Yürüteçteki Bebek Yürüyen Merdivenlerden Yuvarlandı

1 saat önce

Çin'in Jiangsu eyaletinde bir alışveriş merkezinde, görenleri hayrete düşüren bir olay yaşandı.

Çin'in Jiangsu eyaletinde bir alışveriş merkezinde, görenleri hayrete düşüren bir olay yaşandı.

Sohbete dalan annesinin yanından uzaklaşan yürüteçli bebek, yürüyen merdivenlere geldi. Ardından da merdivenlerden aşağı yuvarlandı. Bebeğin yardımına çevredeki insanlar koştu. Annesine teslim edilen minik yaramazın küçük çaplı yaralandığı, sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:21 Kaynak: İHA

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