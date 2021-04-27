Yürütmeyi durdurma kararı verilen imar planıyla ilgili Sinop Kent Hakları Derneğinden açıklama - Son Dakika

Sinop Kent Hakları Derneği (KENTSAV), daha önce mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı verdiği imar planıyla ilgili belediyenin atacağı somut adımların takip edileceğini bildirdi.

KENTSAV'dan yapılan yazılı açıklamada, derneklerinin başvurusu üzerine Sinop Belediyesinde hazırlanan imar planının Samsun 1. İdare Mahkemesince yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği belirtildi.

Mahkemece alınan kararın ardından dernek yöneticilerinin belediye yetkilileriyle bir araya gelerek sürecin tekrar ele alındığı anlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma ara kararından sonra, büyük olasılıkla planın tümden iptal edilebileceği gerçeği ile hareket eden derneğimiz, belediye yetkilileri ile görüşmeler gerçekleştirmiştir. Bunun üzerine belediye meclisi derneğimizin taleplerinin olumlu karşılandığını belirtir kararları almıştır. Derneğimiz belediyemizin vadettiği taahhütlerle ilgili attığı somut adımları gözleyecek, izleyecek ve kentimiz yararına nihai kararı verecektir. Alınacak kararımız da yapacağı ilk genel kurulda kamuoyu ile paylaşılacaktır."