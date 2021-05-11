Yürüyebilmek için yardım bekliyordu...Genç kızın tedavisini hayırsever üstlendi - Son Dakika

Yürüyebilmek için yardım bekliyordu...Genç kızın tedavisini hayırsever üstlendi

11.05.2021 18:49

Yürüyebilmek için yardım bekliyordu.

Yürüyebilmek için yardım bekliyordu...Genç kızın tedavisini hayırsever üstlendi

SİNOP - Sinop'ta geçirdiği beyin ameliyatı sonrası felç kalan genç kızın tedavisini hayırsever bir vatandaş üstlendi. Genç kız İstanbul'da özel bir hastanede tedavi olmak için yola çıktı. Hanife Şekerli, "Sesim duyuldu çok mutluyum. Bir şeyler olacağına, yürüyebileceğime inandım" dedi.

Sinop merkeze bağlı Taşmanlı köyü Şekerli Mahallesi'nde yaşayan 28 yaşındaki Hanife Şekerli, çocukken geçirdiği beyin ameliyatı sonrası 16 yıldır felçli olarak yaşamını sürdürüyor. 12 yaşında geçirdiği beyin tümörü ameliyatı sonrası yürüme yeteneğini kaybeden genç kız, o günden bu yana ailesinin ve çeşitli yürüme aletlerinin yardımı ile hayata tutunmaya çalışıyor.

İhlas Haber Ajansıtarafından genç kızın hikayesinin gündeme taşınmasının ardından ismini vermek istemeyen hayırsever bir vatandaş genç kıza yardım elini uzattı. Gizemli hayırsever, İstanbul'da özel bir hastaneyle anlaşarak genç kızın tedavisi için gerekli olan bütün hastane masraflarını üstlendi. İstanbul'da tedavi olmak için Sinop'tan yola çıkan Hanife Şekerli, şimdi yeniden yürüyebilmenin hayalini kuruyor.

"Haber sayesinde hayatım değişti"

Tedavi olmak üzere yola çıkan genç kız yaptığı açıklamada, "Sesim duyuldu çok mutluyum. Sağ olsun hayırseverlerimiz, bağışçılar bana destek oldu. Haberler sayesinde hayatım çok değişti. Haberin ardından telefonlarım susmadı, hayırseverler yardım etmek için sıraya girdiler. Bugün de dahi hayırsever vatandaşlarımız beş lira da olsa tedavim için bağışta bulundular. Hepsinden Allah razı olsun. Tedaviye gideceğim, bu bana bir umut oldu. Bir şeyler olacağına, yürüyebileceğime inandım. Bacaklarımda doku hissi var. Sıcak soğuk canımın yanmasını onları hissedebiliyorum, bir tek yürüyemiyorum. Hayırsever bir vatandaşımız tedavimi üstelendi. Hayırsever vatandaşımız tedavim için İstanbul'da bir özel hastaneden benim için randevu aldı. Orda bir profesör doktora muayene olacağım. Muayene olacağım doktor benim hakkımda bütün detaylı bilgileri zaten almış. Doktora muayene olduktan sonra nasıl bir yol izlenecek, nasıl bir tedavi uygulanacak karar verilecek" dedi.

"Umuda doğru gidiyorum"

Çok heyecanlı olduğunu, bir taraftan da tekrar bir hayal kırıklığı yaşamaktan korktuğunu söyleyen Şekerli, "Hayırsever vatandaşın benim için özel bir hastaneye randevu aldıklarını söyledikten ve randevum onaylandıktan sonra çok heyecanlandım. Hem heyecanlıyım, bir taraftan da üzüntü var aslında. Tekrar bir hayal kırıklığı yaşamaktan korkuyorum, bir tarafımda bu sefer oldu sesin duyuldu diyorum, içim rahatlıyor. Saatler yaklaştıkça heyecanım daha çok artıyor. Umuda doğru gidiyorum bakalım inşallah bu sefer her şey iyi olacak" diye konuştu.

"Eğitimime kaldığım yerden devam edip doktor olmak istiyorum"

Tedavi olduktan sonra yürüyebilirse eğitimine kaldığı yerden devam ederek beyin cerrahı olmak istediğini söyleyen Şekerli, "Tedavim bittikten sonra ayağa kalkabilirsem yaşadığım şehri ayaklarımla dolaşmak istiyorum. Bu kaza başıma gelmeden önce çocukken doktor olmayı çok istiyordum. Eğer ayağa kalkabilirsem eğitimime kaldığım yerden devam edip doktor olmak istiyorum. Beyin cerrahı olup benim gibi durumda olan hastaları tedavi edip yardımcı olmak istiyorum. Benim yaşadığımı kimse yaşamasın. Çünkü çocuk yaşta yatağa düşmek çok farklı bir şey yaşını alıp da yatağa düşmek çok farklı bir şey" şeklinde konuştu.

Yürüyebilmek için yardım bekliyordu...Genç kızın tedavisini hayırsever üstlendi
Yürüyebilmek için yardım bekliyordu...Genç kızın tedavisini hayırsever üstlendi
Yürüyebilmek için yardım bekliyordu...Genç kızın tedavisini hayırsever üstlendi
Yürüyebilmek için yardım bekliyordu...Genç kızın tedavisini hayırsever üstlendi

İstanbul, Doktora, Sinop, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yürüyebilmek için yardım bekliyordu...Genç kızın tedavisini hayırsever üstlendi - Son Dakika


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