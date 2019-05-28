Yürüyemeyen 3 çocuğu için akülü araç istedi
3 saat önce
VAN'ın Erciş ilçesinde yaşayan Elif Çelikdede (29), DMD hastası olan ve yürüyemeyen 3 çocuğu için akülü araç isteğinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:16 Kaynak: DHA
VAN'ın Erciş
ilçesinde yaşayan Elif Çelikdede (29), DMD hastası olan ve yürüyemeyen 3 çocuğu için akülü araç isteğinde bulundu. Erciş ilçesinin Yeşilova
Mahallesi'nde yaşayan Çelikdede ailesinin çocukları Ezel (12), Enes (11) ve Ezgi (9), tedavisi olmayan kas hastalığı DMD nedeniyle yürüyemiyor. Eşi inşaatlarda çalışmak için il dışına giden Çelikdede, çocuklarına hem annelik, hem babalık yapıyor. Her gün çocuklarını okula ve fizyoterapiste götüren Elif Çelikdede, çocukları için akülü araç, yaz aylarında inşaatlarda çalışan eşi için sürekli iş talebinde bulundu. Elif Çelikdede, "Eşim il dışında olduğu için kas hastası 3 çocuğuma tek başıma bakıyorum. 3'ü de yürüyemiyor ve bir anne olarak çok zorlanıyorum. Ben çocuklarımı okutmak istiyorum. Bu konuda da yetkililerden yardım bekliyorum" dedi.
- Erciş
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