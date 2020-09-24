Sanatçı Ömür Gedik'in bildirdiği köpek tedavi edildi - Son Dakika

Sanatçı Ömür Gedik'in bildirdiği köpek tedavi edildi

Sanatçı Ömür Gedik'in bildirdiği köpek tedavi edildi Van'da ölmek üzereyken ünlü sanatçı Ömür Gedik tarafından bildirilen sokak köpeği, büyükşehir belediyesinin veterinerleri tarafından tedavi edilerek sağlığına kavuşturuldu.

Sanatçı Ömür Gedik'in bildirdiği köpek tedavi edildi

VAN - Van'da ölmek üzereyken ünlü sanatçı Ömür Gedik tarafından bildirilen sokak köpeği, büyükşehir belediyesinin veterinerleri tarafından tedavi edilerek sağlığına kavuşturuldu.

Van Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarına şifa ve yuva olmaya devam ediyor. Her yıl yüzlerce hayvanın tedavisini ve bakımını üstlenen Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, son olarak sanatçı Ömür Gedik'in bildirmiş olduğu bir köpeği tedavi altına aldı.

Merkeze ilk geldiğinde uyuz olan, derisinde ağır yaralar bulunan, tüm tüyleri dökülmüş ve yürüme yetisini kaybetmiş köpek, merkezin veteriner hekimleri tarafından özel solüsyonlarla yıkanarak çeşitli tedaviler uygulandı. Tedaviye olumlu cevap veren sokak köpeği, 4 ay süren tedavisinin ardından inanılmaz bir değişimle sağlığına kavuştu. 4 ay öncesine kadar ölümle burun buruna olan ve Tarçın ismi verilen köpek, değişimiyle görenleri de şaşırttı.

HAÇİKO Derneğinden büyükşehire teşekkür

Tedavisinin ardından Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneğinin üyeleri tarafından da ziyaret edilen Tarçın'ın sağlığına kavuşması hem veteriner hekimleri hem de dernek üyelerini mutlu etti. Hayata yeniden dönen Tarçın'ın neşeli görüntülerini sosyal medyadan paylaşan HAÇİKO Başkanı Ömür Gedik ise Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Köpeğin haziran ayında ünlü sanatçı Ömür Gedik'ten gelen bir ihbar üzerine ekipler tarafından ölmek üzereyken alındığını ifade eden Veteriner Hekim Mustafa Ensar Ergenç, "Yapılan ilk tedavide köpek üzerinde derin yaralar ve ileri derecede uyuz olduğunu tespit ettik. Hazırlanan protokolle birlikte Tarçın'a yaklaşık 4 ay süren bir tedavi uyguladık. Tarçının şu anda sağlık durumu çok iyi. Yaraları iyileşti. Tüyleri de yavaş yavaş çıkıyor. Çok az bir tedavi süreci kaldı. Tamamlanan tedavisinin ardından da sahiplenmek isteyenler olursa da seve seve sahiplendirir, yeni ailesine teslim ederiz" dedi.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından 10 bin metrekarelik alan üzerine kurulan modern ve görüntüsüyle dikkat çeken barınak, 500 sokak hayvanına da ev sahipliği yapıyor.

Sanatçı Ömür Gedik'in bildirdiği köpek tedavi edildi

Büyükşehir Belediyesi, Veteriner, Köpek, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 15:45 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sanatçı Ömür Gedik'in bildirdiği köpek tedavi edildi - Son Dakika

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