"Yürüyemeyince drone kullanmaya başladım"

TEKNOFEST'te drone yarışmalarına katılan yabancı drone kullanıcıları festivalde bulunmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. İtalya'dan festivale katılan bedensel engelli drone pilotu Lusia Rizza, "Yürüyememeye başladım ve araç kullanamıyordum. Drone uçurmaya karar verdim çünkü bunu hareket etmek için bir fırsat olarak gördüm." dedi.

TEKNOFEST'te Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin yürütücülüğünü üstlendiği World Drone Cup'a katılan drone pilotları, festival boyunca yarışmaya devam ediyor. Yabancı katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği World Drone Cup'ta 37 ülkeden 64 drone pilotu katılıyor. Yabancı drone pilotları AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yarışmaya Almanya'dan katılan kadın drone pilotu Alexie Johnson, İngiltere'nin doğu kıyısında bulunan dünyanın en küçük ülkesi Sealand adına yarışacağını söyledi. Johnson, "Burada benim favori drone aracım olan yarış drone kullanacağız. Her drone farklı özellikler barındırıyor. Kişisel taleplere ve önceliklere göre farklı şekilde tasarlanabiliyor. Mesela hız kontrolünü kendiniz istediğiniz şekilde yapabiliyorsunuz. Buradaki yarışlarda da aynı model drone araçlarıyla yarışmıyorsunuz. Kendi drone aracımı ben kendim tasarlayıp yaptım." ifadelerini kullandı.

5 yıldır drone kullandığını dile getiren Johnson, kullanmaya başladığı ilk yıldan itibaren teknolojinin hızla geliştiğine şahit olduğunu ifade etti. Yarışmada Sealand adına yarışmasına rağmen Almanya'da da drone kadın yarışları kategorisinde olduğunu kaydeden Johnson, dünya çapında farklı ödüller kazandığını dile getirdi.

Geçen yıl da Türkiye'de drone yarışmasına katıldığını söyleyen Johnson, "Bu festivalde olmak gerçekten büyük heyecan verici. Gerçekten çok güzel bir festival." dedi.

Yürüyemeyince drone kullanmaya başladı

Yürüme engelli drone kullanıcısı Lusia Rizza ise İtalya'dan yarışmaya katılıyor. Drone uçurmayı çok sevdiğini belirten Rizza, "2017'de drone kullanmaya başladım. Drone kullanmak için etkilendiğim konu şu oldu, yürüyememeye başladım ve araç kullanamıyordum. Hareket etmek istedim. Drone uçurmaya karar verdim çünkü bunu hareket etmek için bir fırsat olarak gördüm." şeklinde konuştu.

Tekerlekli sandalyeyi de kumanda ile kontrol eden Rizza, tekerlikli sandalyenin konsolu ile drone kumandası arasında biraz benzerlik olduğunu kaydetti.

Rizza, "El yapımı bir drone kullanacağım. Bu drone aracını babam benim için kendi elleriyle yaptı. İkinci kez İstanbul'da TEKNOFEST'e katılıyorum. Burada olmak çok heyecan verici. Yarışmada elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım." dedi.

Drone uçurma yarışmalarında dünya birincilik ödülü bulunan Amerikalı Shaun Taylor ise şunları kaydetti:

"2014 yılında drone kullanmaya başladım. Bana ilham kaynağı veren ise en yakın arkadaşım oldu. Boş vaktim vardı, ilk başta drone uçurmak istedim. Ancak yakın arkadaşım her dakika ısrar edip beni teşvik etmeye çalışıyordu. Sonunda kullanmaya başladım ve onunla yarıştım. Drone yarışlarına katılmaya karar verdim."

Taylor, konuşmasını, "Birkaç tane farklı drone bulunuyor yanımda, bir tane de şahsi drone aracım var. Bu festivalde olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Geçen yıl da buradaydım, gelecek yıl da katılmak isterim." diye tamamladı.